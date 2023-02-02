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لمدة 10 أيام لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية

إغلاق جسر تقاطع طريقي الملك فهد – الأمير سعود بالأحساء غدًا

2023-02-02 الساعة 3:44
إغلاق جسر تقاطع طريقي الملك فهد – الأمير سعود بالأحساء غدًا
المواطن - فريق التحرير

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تغلق أمانة الأحساء بالتعاون مع مرور المحافظة، غدًا الجمعة ، الجزء العلوي لجسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير سعود الفيصل ” النجاح سابقاً” لمدة 10 أيام ، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للجسر واستبدال فواصل التمدد.

ودعت الأمانة المواطنين وسالكي الطريق الالتزام بالمسارات البديلة إسهامًا في عدم حدوث الازدحامات والاختناقات المرورية .

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تعزيز السلامة المرورية

وفي وقت سابق، قدمت الأمانة اعتذارها للمواطنين والمقيمين والزائرين، كون خطوات تنفيذ مشروع الصيانة تتطلب ذلك، وصولاً إلى مخرجات متواكبة مع تعزيز السلامة المرورية في التقاطع، بما يتماشى مع أحدث النظم والمعايير والجودة التنفيذية.

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  • عماد علي العامر

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    وجهة نظر ربما تنال استحسان امانة والمرور بالاحساء الحبيبة.
    لفك الاختناق المروري المتوقع عند تقاطع طريق الملك فهد وشارع الامير سعود الفيصل في وقت إغلاق الجسر للصيانة.
    المقترح:
    تشغيل الاشارة لجميع الاتجاهات التي تحت الجسر عند تقاطع طريق الملك فهد وطريق الملك عبدالله ( قرب أسواق اليحي للمواد الغذائية) مما يفك شوارع بديلة وخيارات كثيرة من خلال الشوارع البديلة مثل شارع الامير مقرن الموازي لطريق الملك فهد من الجهة الجنوبية المتجه من الشرق إلى الغرب و كذلك الطرق والشوارع الاخرى المتفرعة والمؤدية لمركز الهفوف.
    ولكم فائق تحياتي

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