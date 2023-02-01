إغلاق طريق عقبة البوا في أضم بسبب انهيار الصخور فرص كبيرة أمام المواطنين لتحسين الدخل الخطوط السعودية تعلن وظائف للعمل في الرياض وجدة انطلاق فعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023 برعاية الغانمي بركان يثور تحت الماء في حزام النار ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات سعود كاتب عن إنجاز الرؤية: الطموح مفيد شريطة ألا يُذيب ملامحنا وهويتنا أمطار رعدية وبرد وسيول وسماء غائمة على 8 مناطق توقعات بهطول أمطار خلال الـ 36 ساعة المقبلة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس باكستان
تسببت انهيارات صخرية في إغلاق طريق عقبة البوا بمركز حقال التابع لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.
في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.
في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، المدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة.