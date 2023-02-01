إغلاق طريق عقبة البوا في أضم بسبب انهيار الصخور

وعلى الفور باشرت الجهات المعنية حالة انهيار الصخور في عقبة البوا في أضم، جراء هطول الأمطار والحالة المطرية على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، المدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة.