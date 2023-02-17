إغلاق مؤقت لمداخل حديقة الملك فهد غدًا

أعلنت منطقة أمانة المدينة المنورة، إغلاق مداخل حديقة الملك فهد بشكل مؤقت غدًا السبت؛ وذلك لإقامة فعالية “تحرك معنا” التي تهدف لتعزيز ممارسة رياضة الجري وركوب الدراجات بين أفراد المجتمع.

وذكرت أمانة المدينة المنورة عبر حسابها بموقع “تويتر”: نظرًا لإقامة فعالية “تحرك معنا” بحديقة الملك فهد التي تهدف لتعزيز ممارسة رياضة الجري وركوب الدراجات بين أفراد المجتمع، فإنه سيتم إغلاق مداخل الحديقة المحددة في الصورة.

وأوضحت أنه سيتم إغلاقها يوم السبت الموافق 18 فبراير ابتداءً من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة السادسة عصرًا.