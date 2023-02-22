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باستخدام خريطة رسمها له والده من الذاكرة

إفريقي يعثر على كنز عائلته في أوكرانيا بعد 80 عامًا

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ صباحاً
إفريقي يعثر على كنز عائلته في أوكرانيا بعد 80 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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عثر رجل من جنوب إفريقيا، على كنز عائلته المدفون في ملكية بأوكرانيا، أخيرًا، باستخدام خريطة رسمها له والده من الذاكرة. وكانت أسرة غلازوسكي قد دفنوا فضتهم في ملكيتهم شرقي بولندا في سبتمبر 1939، وغادروا جميعًا باستثناء رب العائلة آدم، الذي توفي عام 1961.

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تفاصيل الوقعة

ولم يعد أي من أبناء آدم الأربعة إلى منزلهم بالقرب من لفيف بأوكرانيا حاليًّا، واستقر كل منهم في زاوية مختلفة من العالم، لكن أسطورة كنز العائلة بقيت حية، وفقًا لصحيفة ذا مترو.

واكتشف حفيد العائلة، جان، بعد 80 عامًا، الكنز الذي يقال إن قيمته تصل إلى مئات الألوف من الجنيهات، باستخدام خريطة رسمها له والده غوستاو.

وتابع جان البالغ من العمر 69 عامًا: أعطاني والدي الخريطة في عام 1989، مع بعض التعليمات، وقد استخرجتها من ذاكرته بعد 50 عامًا من مغادرته الملكية، مشيرًا إلى أن الجملة الأخيرة من التعليمات التي تقول: يتعين عليك أن تجد الفضة وبنادق الصيد، أثارت عاطفته بضرورة تلبية هذا الحلم. وبمساعدة ابنة أخيه، واثنين من أجهزة الكشف عن المعادن، عثر على الكنز، ويضم صندوق مجوهرات بداخله حلي، وملعقة منقوشة باسم والده، والعديد من القطع الأثرية التي تحمل الأحرف الأولى لجدته.

 

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