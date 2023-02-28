إقامة كأس أمم آسيا 2023 يناير المقبل

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن انطلاق بطولة كأس أمم آسيا 2023 في قطر، خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير من العام المقبل.

كأس أمم آسيا 2023

وكان المكتب التنفيذي لاتحاد القدم القطري قرر تشكيل اللجنة المحلية المنظمة لبطولة أمم آسيا برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وجاسم راشد البوعينين نائبًا للرئيس.

وجاء في عضوية اللجنة كل من ” أحمد البوعينين وإبراهيم خليل المهندي وهاني طالب بلان، ومنصور محمد الأنصاري، وغانم علي الكواري، ومحمد خليفة السويدي”.

وتم تعيين منصور الأنصاري الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم بجانب عضويته في اللجنة المحلية، كمدير عام لبطولة أمم آسيا.

وكان البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن في أكتوبر الماضي عن فوز قطر باستضافة بطولة أمم آسيا 2023 بعد انسحاب الصين.

انسحاب الصين

وكانت الصين انسحبت من تنظيم أمم آسيا بسبب التداعيات التي عانت منها نتيجة جائحة كورونا على المستوى الاقتصادي.

وقال سلمان بن إبراهيم لـ قناة ” الكأس” القطرية: “قطر ستنظم البطولة، وهذا ليس بالأمر الغريب عليهم، ونتطلع إلى أن يكون هذا الحدث من أنجح البطولات”.

بينما قال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم: ” بعد انسحاب الصين، رأينا أنه من المناسب التقدم بملف الاستضافة الخاص بـ كأس أمم آسيا، وسعداء لأن هذا الأمر تحقق”.

يذكر أن منتخب قطر كان فاز بكأس أمم آسيا عام 2019 التي أُقيمت في الإمارات، حيث تفوق على منتخب اليابان في المباراة النهائية.