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يهدف إبراز المقومات السياحية والاقتصادية في المنطقة

إقبال كبير على مهرجان الكمأ بالشمالية في نسخته الأولى

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣١ صباحاً
إقبال كبير على مهرجان الكمأ بالشمالية في نسخته الأولى
المواطن - واس

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انطلقت أمس، فعاليات مهرجان الكمأ الأول بالحدود الشمالية الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة ‫الحدود الشمالية بمحافظة طريف ويأتي بالتزامن مع ظهور نبات الكمأ الذي تشتهر به المحافظة.

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وشهد المهرجان في يومه الأول إقبالًا من الأهالي والزوار مع وجود عشرات الباعة والمسوقين للكمأ والمنتجات المصاحبة الأخرى المعروضة في للمهرجان.

إبراز المقومات السياحية والاقتصادية

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية المهندس إبراهيم الشويمان أن المهرجان الذي يستمر أربعة أيام ، يحظى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ضمن خطة الوزارة بهدف إبراز المقومات السياحية والاقتصادية التي تتمتع بها المحافظة لاستقبال الزوار من أهالي المحافظة والمناطق المجاورة لها، مبينًا أن المهرجان يتضمن سوق الكمأ ومخيم يحتوي على عدة أركان مخصص للأسر المنتجة تحت مظلة بنك التنمية الاجتماعية وخيمة الإدارات الحكومية التي تقدم خدماتها التوعوية لزوار المهرجان، إضافة إلى خيمة مسرح الطفل وفعاليات أخرى منوعة.

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