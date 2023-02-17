إلغاء عروض الصقور السعودية بالأحساء لسوء الأحوال الجوية

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اعتذرت أمانة الأحساء، اليوم الجمعة، عن عدم تقديم عروض الصقور السعودية؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية.
وقدمت الأمانة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، الاعتذار عن عدم تقديم العروض التي كانت مقررة اليوم الجمعة 17 فبراير في ظل انعدام الرؤية؛ بسبب موجة الغبار ونشاط الرياح.
وأشارت أمانة الأحساء إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن موعد العروض حال توافق الأجواء غدًا السبت.
وكان فريق الصقور السعودية يعتزم تقديم عروض بمناسبة يوم التأسيس، الذي يوافق الاحتفال به 22 فبراير من كل عام.
وكان من المقرر أن تنطلق العروض من منتزه الملك عبدالله البيئي بالأحساء، اليوم وتمتد حتى غدٍ (السبت)، ثم تُستأنف يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في شاطئ الجبيل.