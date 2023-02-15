تغريدة ساخرة وصورة غريبة من إيلون ماسك اللواء الفايز يتفقد جهوزية القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر وأمالا لقطات لإنقاذ سيدة 74 عامًا بعد 227 ساعة تحت الأنقاض بتركيا وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى معادن الموارد البشرية ترد على ادعاءات فيديو امرأة الخبر: بلاغ غير صحيح لقطة لـ هدف عمر السومة العالمي يُهدي العربي النقاط الـ3 8 خطوات لاستخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر إلغاء كل رحلات مطار ميونيخ الجمعة بسبب الإضراب شرط يحمي تاليسكا من العقوبات بعد تصريحاته عن الهلال وظائف شاغرة لدى مجموعة بن شيهون
كشف مطار ميونيخ عن إلغاء أكثر من 700 رحلة ركاب، الجمعة القادمة، بسبب إضراب طاقم الأرض وطاقم الأمن، في حين تستعد المدينة لاستضافة مؤتمر ميونيخ للأمن.
ووفقًا لبيان المطار: لن تنطلق رحلات ركاب منتظمة من الساعة 00.00 الجمعة وحتى الساعة 00.01 صباح السبت. ستتأثر أكثر من 700 رحلة هبوط وإقلاع.
ودعت النقابة العمالية المتحدة لقطاع الخدمات فيردي اليوم ، العاملين في سبعة مطارات بالبلاد إلى الإضراب لمدة 24 ساعة، قائلة إن جهود التفاوض الجماعية لم تسفر عن تقدم يذكر.
وأفادت شركة فرابورت المشغلة لمطار فرانكفورت في البيان يوم الجمعة 17 فبراير 2023 سيحدث تعطل كبير في حركة النقل الجوي بسبب ذلك الإضراب. ومر عبر مطار فرانكفورت في 2022 نحو 48 مليون مسافر.