إلغاء كل رحلات مطار ميونيخ الجمعة بسبب الإضراب

كشف مطار ميونيخ عن إلغاء أكثر من 700 رحلة ركاب، الجمعة القادمة، بسبب إضراب طاقم الأرض وطاقم الأمن، في حين تستعد المدينة لاستضافة مؤتمر ميونيخ للأمن.

أكثر من 700 رحلة

ووفقًا لبيان المطار: لن تنطلق رحلات ركاب منتظمة من الساعة 00.00 الجمعة وحتى الساعة 00.01 صباح السبت. ستتأثر أكثر من 700 رحلة هبوط وإقلاع.

ودعت النقابة العمالية المتحدة لقطاع الخدمات فيردي اليوم ، العاملين في سبعة مطارات بالبلاد إلى الإضراب لمدة 24 ساعة، قائلة إن جهود التفاوض الجماعية لم تسفر عن تقدم يذكر.

وأفادت شركة فرابورت المشغلة لمطار فرانكفورت في البيان يوم الجمعة 17 فبراير 2023 سيحدث تعطل كبير في حركة النقل الجوي بسبب ذلك الإضراب. ومر عبر مطار فرانكفورت في 2022 نحو 48 مليون مسافر.