إنتر ميلان يخطف فوزًا قاتلًا ضد بورتو

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حقق نادي إنتر ميلان الإيطالي فوزًا ثمينًا مساء الأربعاء على ضيفه بورتو البرتغالي بهدف دون رد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.
لوكاكو يهدي الفوز لإنتر#انتر_بورتو #دوري_ابطال_اوربا #دوري_الابطال pic.twitter.com/m60oi4iGlJ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 22, 2023
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني نجح البلجيكي روميلو لوكاكو في إحراز هدف الفوز للإنتر في الدقيقة الـ87 من تسديدة قوية بقدمه اليسرى بعدما ارتدت الكرة له من العارضة.
وستقام مباراة الإنتر وبورتو في إياب دور ثمن النهائي بدوري الأبطال مساء الثلاثاء 14 مارس المقبل في البرتغال.
ودخل الإنتر مباراة أمس بتشكيل مكون من: “أونانا، سكرينيار، أتشيربي، باستوني، دارميان، باريلا، تشالهانوجلو، ميختاريان، ديماركو، دزيكو، لاوتارو”.
أما الفريق البرتغالي فدخل اللقاء بتشكيل مكون من: “ديوجو كوستا، جواو ماريو، بيبي، ماركانو، زايدو، جرويسيتش، أوريبي، أوتافيو، بيبي، جالينو، مهدي تاريمي”.
وكانت مباريات أول أمس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، انتهت بفوز ريال مدريد الإسباني على ليفربول الإنجليزي بخماسية مقابل هدفين، بينما فاز نابولي الإيطالي على آينتراخت فرانكفورت الألماني بثنائية دون رد.