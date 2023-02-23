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في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال الأوروبي

إنتر ميلان يخطف فوزًا قاتلًا ضد بورتو

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ صباحاً
إنتر ميلان يخطف فوزًا قاتلًا ضد بورتو
المواطن - فريق التحرير

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حقق نادي إنتر ميلان الإيطالي فوزًا ثمينًا مساء الأربعاء على ضيفه بورتو البرتغالي بهدف دون رد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الإنتر ضد بورتو

وفي الشوط الثاني نجح البلجيكي روميلو لوكاكو في إحراز هدف الفوز للإنتر في الدقيقة الـ87 من تسديدة قوية بقدمه اليسرى بعدما ارتدت الكرة له من العارضة.

وستقام مباراة الإنتر وبورتو في إياب دور ثمن النهائي بدوري الأبطال مساء الثلاثاء 14 مارس المقبل في البرتغال.

إنتر ميلان ضد بورتو

ودخل الإنتر مباراة أمس بتشكيل مكون من: “أونانا، سكرينيار، أتشيربي، باستوني، دارميان، باريلا، تشالهانوجلو، ميختاريان، ديماركو، دزيكو، لاوتارو”.

أما الفريق البرتغالي فدخل اللقاء بتشكيل مكون من: “ديوجو كوستا، جواو ماريو، بيبي، ماركانو، زايدو، جرويسيتش، أوريبي، أوتافيو، بيبي، جالينو، مهدي تاريمي”.

وكانت مباريات أول أمس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، انتهت بفوز ريال مدريد الإسباني على ليفربول الإنجليزي بخماسية مقابل هدفين، بينما فاز نابولي الإيطالي على آينتراخت فرانكفورت الألماني بثنائية دون رد.

إنتر ميلان ضد بورتو

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