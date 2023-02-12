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وافته المنية اليوم الأحد بسبب وعكة صحية

إنجازات وأرقام من مسيرة الراحل يوسف السالم

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ مساءً
إنجازات وأرقام من مسيرة الراحل يوسف السالم
المواطن - محمد سمعه

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فارق يوسف السالم نجم نادي الهلال السابق ولاعب نادي الجبيل الحالي، الحياة اليوم الأحد عن عمر ناهز الـ37 عامًا بعد تعرضه لوعكة صحية بداية من شهر يناير الماضي.

ووُلد السالم في مدينة الخُبر في الخامس من مايو من عام 1985، حيث بدأ مسيرته الكروية مع نادي القادسية في عام 2003 ثم لعب مع الفريق الأول بنادي القادسية في عام 2008.

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ولعب السالم بعد ذلك في صفوف نادي الشباب حتى عام 2009.

ثم انضم بعد ذلك لنادي الهلال في عام 2013 وبقى معه حتى 2016، ثم لعب لنادي الاتفاق من 2016 إلى 2018.

وانضم يوسف السالم لنادي الجبيل في العام قبل الماضي واستمر معه حتى وفاته اليوم.

صفر بطاقات حمراء!

ولعب الراحل خلال مسيرته الكروية 183 مباراة، ساهم في 68 هدفًا بواقع تسجيل 58 هدفًا وصناعة 10 أهداف، كما لم يسبق لأي حكم طرد السالم خلال أي مباراة بينما نال 10 بطاقات صفراء فقط.

ألقاب يوسف السالم

وحقق يوسف السالم خلال مسيرته 3 ألقاب وهم كأس الملك مرتين مع فريقي الهلال والشباب، بجانب الفوز بلقب كأس ولي العهد مع الهلال.

وحرص الوسط الرياضي والجماهير على نعي نجم الهلال السابق والجبيل الحالي، يوسف السالم، حيث قال نجم الاتحاد السابق، نايف هزازي: “رحمك الله يا صديقي وأخوي وثبتك الله عند السؤال وغفر لك وأسكنك فسيح جناته وجعل ما أصابك من مرض تكفيرًا لذنوبك ورفعة لدرجاتك؛ خالص العزاء والمواساة لأهله وذويه وجميع مُحبيه ولـ الوسط الرياضي.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

نجم الاتفاق السابق يوسف السالم
السالم

وقال نجم الهلال والسابق السابق، عمر الغامدي: “رحم الله يوسف السالم وأسكنه فسيح جناته وجعل ما أصابه تكفيرًا ورفعة في درجاته وإنا لله وإنا إليه راجعون”، وكتب نجم النصر السابق، أحمد الفريدي: “رحم الله أخي السالم وغفر له وأسكنه فسيح جناته وجعل ما أصابه تكفيرًا لذنوبه، عزاؤنا لأهله وذويه وكافة محبيه”.

وعلق وكيل اللاعبين جراح الظفيري، قائلًا: “لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم واغفر لعبدك يوسف السالم واجعل الفردوس مأواه، رحمه الله رحمةً واسعة، واجعل ما أصابه تكفيرًا لذنوبه ورفعةً لدرجاته.. الله يصبر قلوب أهله ويلهمهم الصبر والسلوان”.

يوسف السالم نجم الهلال السابق

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