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ضمن منافسات الأدوار الإقصائية

إنجاز آسيوي استثنائي ينتظر الهلال

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠١ مساءً
إنجاز آسيوي استثنائي ينتظر الهلال
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لمواصلة سجله المميز في بطولة دوري أبطال آسيا، وتحقيق الفوز أمام فولاذ الإيراني.

الزعيم يُلاقي فولاذ

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد فولاذ الإيراني، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد الجنوب في الدوحة، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2022.

وكان الزعيم قد نجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على شباب الأهلي دبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولاذ الإيراني بعد تجاوز عقبة الفيصلي بهدف دون رد.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يبحث عن رقم استثنائي

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا، حيث نجح في تحقيق الفوز في آخر 7 مواجهات على التوالي، في رقم قياسي بالبطولة القارية.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

ويتساوى الزعيم في هذا الرقم القياسي مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي الذي تمكن من تحقيق 7 انتصارات متتالية في دوري أبطال آسيا نسختي 2012 و2018، وفريق غوانغزهو ايفرغراند الصيني الذي حقق الأمر ذاته خلال نسختي 2012 و2013.

وفي حالة فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد فولاذ الإيراني؛ فإنه سينفرد بالرقم القياسي من حيث عدد الانتصارات المتتالية في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا، ما يُحفز لاعبيه للتألق اليوم.

الهلال - فولاد
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC
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