إنجاز استثنائي لـ الاتحاد بدوري روشن

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الأنظار على الصعيد الدفاعي، خلال منافسات الدور الأول من دوري روشن السعودي هذا الموسم.

تألق الاتحاد دفاعيًا

ونجح المدير الفني البرتغالي نونو سانتو في تطوير الأداء الدفاعي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بشكل لافت، ليكون الأقوى دفاعيًا في الدور الأول، بعدما اهتزت شباكه 6 مرات، كما أنه لم يستقبل أكثر من هدف في أي لقاء.

ويُعد هذا الرقم القياسي في تاريخ بطولة دوري المحترفين منذ زيادة عدد الأندية إلى 16، وكان مسجلًا باسم النصر مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مع نهاية الدور الأول في موسم 2019/ 2020، قبل أن يُعادله الاتحاد مع نونو سانتو.

وعلى الصعيد الهجومي، يسير الاتحاد بشكل جيد، حيث نجح في تسجيل 23 هدفًا في الدور الأول، بمعدل أكثر من هدف في كل لقاء، ليحتل المركز الخامس في قائمة الأقوى هجوميًا بعد الشباب، النصر، الهلال والفتح.

وأنهى العميد منافسات الدور الأول من دوري روشن السعودي في المركز الثالث برصيد 34 نقطة بالتساوي مع النصر المتصدر والشباب الوصيف، حيث نجح في تحقيق الفوز 10 مرات، وتعادل 4 لقاءات وخسر مرة واحدة.

مواجهة العدالة بالجولة الـ16

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مشواره في الدور الثاني بدوري روشن السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، بمواجهة العدالة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.