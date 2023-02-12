إنجاز استثنائي يُزين مسيرة توني كروس

واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الألماني توني كروس تألقه في بطولة كأس العالم للأندية، ليحقق رقمًا مميزًا في مسيرته.

الهلال بطل كأس العالم للأندية

ولعب ريال مدريد ضد الهلال بالأمس في نهائي كأس العالم للأندية على ملعب مجمع مولاي عبدالله في الرباط، ونجح المرينغي في الفوز بنتيجة 5/3، ليتوج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

توني كروس الأكثر تتويجًا

وساهم توني كروس في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية 2022، ليصبح اللاعب الأكثر تتويجًا بالبطولة منذ تغيير مسماها في عام 2000.

ورفع توني كروس عدد ألقابه في كأس العالم للأندية إلى 6 بطولات، 5 منها بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بالإضافة إلى لقب وحيد خلال مشاركته مع بايرن ميونيخ الألماني في عام 2013.

وأصبح من الصعب على أي لاعب كسر أرقام توني كروس في بطولة كأس العالم للأندية في الفترة القريبة، حيث إنه توج باللقب في الـ6 مرات التي شارك فيها، كما أنه حقق الفوز في جميع المباريات التي خاضها.

الريال الأكثر تتويجًا

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس العالم للأندية برصيد 5 مرات من أصل 6 مشاركات، يليه برشلونة الذي نجح في حصد البطولة 3 مرات، فيما حصد بايرن ميونيخ وكورينثيانز اللقب مرتين.