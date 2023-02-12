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ضمن منافسات مونديال الأندية

إنجاز استثنائي يُزين مسيرة توني كروس

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٥ مساءً
إنجاز استثنائي يُزين مسيرة توني كروس
المواطن - فريق التحرير

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واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الألماني توني كروس تألقه في بطولة كأس العالم للأندية، ليحقق رقمًا مميزًا في مسيرته.

الهلال بطل كأس العالم للأندية

ولعب ريال مدريد ضد الهلال بالأمس في نهائي كأس العالم للأندية على ملعب مجمع مولاي عبدالله في الرباط، ونجح المرينغي في الفوز بنتيجة 5/3، ليتوج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

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لاعبو الريال – المصدر @fifaworldcup_ar

توني كروس الأكثر تتويجًا

وساهم توني كروس في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية 2022، ليصبح اللاعب الأكثر تتويجًا بالبطولة منذ تغيير مسماها في عام 2000.

توني كروس
كروس – المصدر @ToniKroos

ورفع توني كروس عدد ألقابه في كأس العالم للأندية إلى 6 بطولات، 5 منها بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بالإضافة إلى لقب وحيد خلال مشاركته مع بايرن ميونيخ الألماني في عام 2013.

توني كروس
كروس – المصدر realmadrid

وأصبح من الصعب على أي لاعب كسر أرقام توني كروس في بطولة كأس العالم للأندية في الفترة القريبة، حيث إنه توج باللقب في الـ6 مرات التي شارك فيها، كما أنه حقق الفوز في جميع المباريات التي خاضها.

توني كروس
كروس – المصدر @fifaworldcup_ar

الريال الأكثر تتويجًا

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس العالم للأندية برصيد 5 مرات من أصل 6 مشاركات، يليه برشلونة الذي نجح في حصد البطولة 3 مرات، فيما حصد بايرن ميونيخ وكورينثيانز اللقب مرتين.

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