إنجاز كورينثيانز يُداعب الهلال

يحلم الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز بتجاوز عقبة ريال مدريد الإسباني، وتحقيق لقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

مواجهة قوية اليوم

ويصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية، اليوم السبت عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب مجمع مولاي عبدالله في الرباط.

الهلال يطمح بتكرار إنجاز كورينثيانز

ويطمح الزعيم في مواصلة مشواره الاستثنائي في كأس العالم للأندية، وتحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، وحصد الميدالية الذهبية كأول فريق عربي وآسيوي يحقق هذا الإنجاز.

ويأمل الزعيم في حرمان أوروبا من حصد اللقب العاشر على التوالي، حيث تعود آخر مرة توج فيها فريق من خارج القارة العجوز بطولة كأس العالم للأندية عام 2012، عندما فاز كورينثيانز البرازيلي على تشيلسي.

أرقام مميزة للهلال

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ثالث فريق عربي يصل إلى المباراة النهائية بعد الرجاء المغربي في 2013، والعين الإماراتي عام 2018، إلا أنه يحلم بتحقيق إنجاز غير مسبوق بحصد اللقب.

ويُعد الزعيم أكثر فريق آسيوي تسجيلًا للأهداف في بطولة كأس العالم للأندية برصيد 14 هدفًا، كما بات أول ناد من القارة الصفراء يتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة خارج أرضه.