إنجاز لـ رفقاء سالم الدوسري يزيِّن سباعية مباراة الدحيل ضد الهلال

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حقق رفقاء سالم الدوسري إنجازًا مميزًا وذلك بعد الفوز بسباعية دون رد في مباراة الدحيل ضد الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وسجل نادي الهلال أكبر نتيجة في تاريخ مباريات نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعدما فاز على الدحيل القطري بسباعية دون رد مساء اليوم، كما نجح الأزرق في الوصول لنهائي البطولة الآسيوية للمرة الثانية على التوالي.
وهنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، نجوم الفريق الكروي الأول بـ الهلال وذلك بعد صعودهم لنهائي دوري أبطال آسيا.
وغرد وزير الرياضة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” ألف مبروك لـ الهلال التأهل للنهائي، أداء ومستوى مشرف، مبروك للوطن، وفالكم اللقب يا أبطال”.
وسجل سباعية أزرق الرياض في مباراة الدحيل ضد الهلال كل من ” أوديون إيجالو 4 أهداف، موسى ماريجا هدفين، سالم الدوسري هدفًا”.
وسيواجه الأزرق، في الدور النهائي لـ دوري أبطال آسيا، نادي أوراوا حيث تُقام مباراة الذهاب يوم 29 أبريل المقبل في الرياض، ثم في السادس من مايو تُقام مباراة العودة في اليابان في تكرار لنسخة 2019، حيث فاز الأزرق ذهابًا وإيابًا على نادي أوراوا ليحصد اللقب الثالث له آنذاك في دوري أبطال آسيا.
وتألق حارس المرمى عبدالله المعيوف؛ وتصدى لتسديدة قوية من الدحيل، ورد ماريغا بتسديدة صاروخية، إلا أن الحارس صلاح زكريا تصدى لها، ليستمر ضغط الزعيم بحثًا عن تسجيل مزيد من الأهداف.
وتمكن ماريجا من هز الشباك بالهدف الرابع عند الدقيقة 27 بعد تمريرة من المعيوف، قبل أن يتصدى حارس الأزرق لتسديدة قوية، ونجح سالم الدوسري في تسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 39.
وفي الشوط الثاني، عزز المهاجم إيجالو من تقدم نادي الهلال بالهدفين السادس والسابع للأزرق مع إحراز 4 أهداف شخصية له في مباراة الدحيل، حيث سجل النجم النيجيري هدفه الثالث والسادس لأزرق الرياض في الدقيقة الثالثة مع بداية الشوط الثاني من عمر المباراة، ليحرز الهاتريك.
ثم واصل المهاجم النيجيري تألقه تهديفيًا ليضيف الهدف الرابع له على المستوى الشخصي والسابع لـ أزرق الرياض في الدقيقة الـ64 من عمر المباراة.