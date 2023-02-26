إنجاز لـ رفقاء سالم الدوسري يزيِّن سباعية مباراة الدحيل ضد الهلال

حقق رفقاء سالم الدوسري إنجازًا مميزًا وذلك بعد الفوز بسباعية دون رد في مباراة الدحيل ضد الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل نادي الهلال أكبر نتيجة في تاريخ مباريات نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعدما فاز على الدحيل القطري بسباعية دون رد مساء اليوم، كما نجح الأزرق في الوصول لنهائي البطولة الآسيوية للمرة الثانية على التوالي.

تهنئة وزير الرياضة

وهنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، نجوم الفريق الكروي الأول بـ الهلال وذلك بعد صعودهم لنهائي دوري أبطال آسيا.

وغرد وزير الرياضة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” ألف مبروك لـ الهلال التأهل للنهائي، أداء ومستوى مشرف، مبروك للوطن، وفالكم اللقب يا أبطال”.

وسجل سباعية أزرق الرياض في مباراة الدحيل ضد الهلال كل من ” أوديون إيجالو 4 أهداف، موسى ماريجا هدفين، سالم الدوسري هدفًا”.

وسيواجه الأزرق، في الدور النهائي لـ دوري أبطال آسيا، نادي أوراوا حيث تُقام مباراة الذهاب يوم 29 أبريل المقبل في الرياض، ثم في السادس من مايو تُقام مباراة العودة في اليابان في تكرار لنسخة 2019، حيث فاز الأزرق ذهابًا وإيابًا على نادي أوراوا ليحصد اللقب الثالث له آنذاك في دوري أبطال آسيا.

الدحيل ضد الهلال

وبدأت مباراة الدحيل ضد الهلال التي أُقيمت على استاد الثمامة بشكل سريع، حيث فرض الزعيم سيطرته منذ الدقائق الأولى، لينجح مهاجمه النيجيري أوديون إيجالو في فض اشتباك التعادل السلبي من تسديدة قوية بعد مرور دقيقتين.

وواصل الزعيم الاستحواذ، قبل أن يسجل إيجالو الهدف الثاني عند الدقيقة العاشرة، وتمكن المهاجم المالي موسى ماريجا من هز شباك الدحيل الهدف الثالث عند الدقيقة 14، بعد تلقيه تمريرة مميزة من سالم الدوسري.