إنجاز مميز ينتظر حسين الشحات

ينتظر حسين الشحات جناح الفريق الكروي الأول في الأهلي المصري، إنجازًا مميزًا في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك في حال مشاركته أمام نادي فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بعد غد السبت.

ووصل الشحات صاحب الـ31 سنة إلى المشاركة في 11 مباراة، كان آخرها مباراة أمس ضد نادي ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

عدد مباريات حسين الشحات

ولعب الشحات 4 مباريات مع نادي العين الإماراتي في كأس العالم للأندية عام 2018، وشارك مع الأهلي المصري في 7 مباريات بواقع مباراتين في نسخة 2020 و3 مباريات في نسخة 2021 ومباراتين في نسخة 2022 ولم يتواجد فقط في مباراة سياتل ساوندرز الأمريكي.

وفي حال شارك الشحات ضد نادي فلامنجو فسوف يصل لمباراته رقم 12 في كأس العالم للأندية وسيتفوق على كل من المصري محمد أبو تريكة ومواطنه وائل جمعة واللاعب حسام عاشور حيث شارك كل منهم مع الأهلي في 11 مباراة بمونديال الأندية.

وقدم حسين الشحات مستوى مميزًا أمام ريال مدريد بالأمس، حيث تسبب في ركلة الجزاء التي سجل منها التونسي علي معلول الهدف الوحيد للمارد الأحمر في شباك العملاق الإسباني.

ويسعى المارد الأحمر للفوز على فريق فلامنجو وتحقيق الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة في تاريخ النادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلي ضد فلامنجو

وسيلعب الأهلي ضد فلامنجو بعد غد في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.