إنجلترا تشرع قانونًا لتجريم زواج القاصرات

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أقرت إنجلترا وويلز سنًا جديدة للزواج، لمنح حماية أكبر للأطفال المعرضين للخطر، فبحسب القانون الجديد فإن القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا، باتوا ممنوعين من الزواج.
ووفقًا لقانون الزواج والشراكة المدنية، الذي يحدد العمر الأدنى للزواج، أصبح استغلال الأطفال الضعفاء عبر ترتيب زيجات لهم أو إدخالهم في أي شراكات مدنية، تحت أي ظرف كان، جريمة حتى لو كان بالتراضي، وفق ما أوردت سكاي نيوز البريطانية.
ويشمل الأمر الاحتفالات التقليدية التي هي غير ملزمة قانونية، ويُنظر إليها على أنها زيجات من قبل الأزواج وعائلاتهم، وسيواجه أي شخص تجده المحاكم مذنبًا في قضية زواج الأطفال عقوبة تصل إلى السجن 7 سنوات.
وتقول وزارة العدل البريطانية إن زواج الإكراه يؤثر على الفتيات أكثر من الفتيان.
وقالت عضوة تحالف فتيات لا عرائس، ناتاشا راتو: إن الأمر يُعد قفزة هائلة إلى الأمام في معالجة هذا الأمر، معبرة عن أملها في أن يؤدي القانون الجديد إلى المساهمة في تقديم مزيد من الحماية للأطفال المعرضين للخطر.
في عام 2022، قدّم خط المساندة دعمًا لـ64 حالة من الأطفال المتزوجين الذين تعرضوا للإساءة، وفي عام 2021، قدمت السلطات البريطانية المختصة بزواج الإكراه، النصيحة والدعم لـ118 ضحية تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
وفي عام 2018، أظهرت أرقام في إنجلترا ووليز، أن 28 طفلًا و119 صبية تزوجوا تحت سن 18 عامًا.