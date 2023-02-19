إنستجرام يتيح ميزة الاشتراك المدفوع

كشف صانع المحتوى التقني عبدالعزيز الرشيد، أن تطبيق إنستجرام أعلن عن خدمة اشتراك مدفوعة له، وذلك على خطى موقع “تويتر”.

وأوضح الرشيد عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن هذا الاشتراك المدفوع يعطي للشخص بعض الإضافات الخاصة من ضمنها توثيق الحساب في إنستجرام بعلامة الصح الزرقاء.

خدمة الاشتراك في تويتر

يذكر أن رئيس تويتر إيلون ماسك أعلن عن خدمة اشتراك جديدة تسمى “Twitter Blue” (تويتر بلو) والتي تمنح المستخدمين علامة توثيق زرقاء مقابل دفع رسوم.

وتبلغ تكلفة الخدمة 11 دولارًا شهريًا في الولايات المتحدة، وهي متاحة على أنظمة تشغيل هواتف أندرويد وآي أو إس، وفقًا لما ذكرته شركة “تويتر”.

كما تتوفر اشتراكات أيضًا مقابل 8 دولارات شهريًا أو 84 دولارًا في السنة بسعر مخفض.

يتوفر Twitter Blue حاليًا في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ونيوزيلندا وأستراليا واليابان.