إنستغرام تتخلص من التسوق المباشر

أكدت شركة إنستغرام أن منشئي المحتوى لن يتمكنوا، اعتبارًا من شهر مارس المقبل، من الإشارة إلى المنتجات في البث المباشر، وذلك استمرارًا للخطوات التي اتخذتها سابقًا في التراجع عن ميزات التسوق التي حرصت على توفيرها للمستخدمين خلال المدة الماضية.

وكتبت الشركة في صفحة الدعم الخاصة بها: اعتبارًا من 16 مارس، لن تكون قادرًا على الإشارة إلى المنتجات في البث المباشر على إنستغرام.

وأضافت أن هذا التغيير سيساعدها على التركيز في المنتجات والميزات التي توفر للمستخدمين أكبر قدر من القيمة.

خطوة كبيرة

ويمثل التغيير الجديد الخطوة الكبيرة التالية من ميتا (الشركة الأم لإنستغرام في الابتعاد عن التسوق المباشر، خصوصا بعد أن أزالت علامة التبويب الخاصة بالتسوق من تطبيق إنستغرام في وقت سابق من شهر فبراير الجاري، وأنهت ميزة التسوق المباشر في شبكة فيسبوك الاجتماعية في شهر أكتوبر الماضي).