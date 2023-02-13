إنشاء مدينة لوجستية إنسانية في السعودية قريبًا

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كشف المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة، د. عبدالله الربيعة، أنه سيتم إنشاء مدينة لوجستية إنسانية قريبًا في المملكة.
#في_العلن | د.عبدالله الربيعة: قريبًا في المملكة، سيتم إنشاء مدينة لوجستية إنسانية. #قناة_السعودية@K_Alsuliman pic.twitter.com/iW4kH3ezGjقد يهمّك أيضاً
— قناة السعودية (@saudiatv) February 12, 2023
وقال الربيعة خلال حواره مع برنامج في العلن: إن السبب يعود لأن حجم المساعدات السعودية كبير وموقعها الجغرافي رائع.
أضاف: أن المركز يفكر بأن يكون موقعها على البحر الأحمر بحيث تخدم جميع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية بحيث تكون قريبة من آسيا وأوروبا وإفريقيا.
وفي وقت سابق، كشف الربيعة، عدد المشاركين في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، المقرر عقده يومي 20 و21 فبراير الجاري.
وقال: إن المؤتمر سيشارك فيه أكثر من 70 دولة للاستفادة منه، حيث أصبح وجهة لكل خبراء العمل الإنساني.
وأضاف المشرف على المركز، أن المنتدى سيتناول جميع الموضوعات التي تهم العمل الإنساني سواء كان ميدانيًّا أو من خلال الشراكة بين الدول، متابعًا: لدينا طلبات من قيادات العمل الإنساني في دول غربية للمشاركة في جلسات المنتدى.