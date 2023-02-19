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 بمختلف مناطق المملكة

إنفاذ: إقامة 19 مزادًا لتصفية عدد من العقارات والسيارات

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٠ مساءً
إنفاذ: إقامة 19 مزادًا لتصفية عدد من العقارات والسيارات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة 19 مزادًا علنيًا تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 130 عقارًا و 28 سيارة بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح “إنفاذ” أن العقارات خلال المزادات التي ستنطلق في الفترة من 19 إلى 26 فبراير 2023م، تتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ.

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تفاصيل المزادات

ولفت إلى أن المزادات تبدأ بمزاد أصول الشرقية الإلكتروني، ثم مزاد ودق الجنوب الإلكتروني لبيع عقارات واقعة في المنطقة الجنوبية، ثم مزاد أركان الإلكتروني لبيع عقارات تقع في كل من مدينتي الطائف ومكة المكرمة، ثم مزاد جوهرة القصيم الإلكتروني لبيع عدد من العقارات بمنطقة القصيم، ثم مزاد عوالي نجد الإلكتروني الذي يقام في منطقة الرياض، ومزاد روّاد جدة الإلكتروني الذي يقام في مدينة جدة.

وأضاف أنها تتضمن أيضا مزاد جوهرة حائل الذي يقام على عقارات متنوعة في منطقة حائل، ثم مزاد ثمار الغربية الإلكتروني الذي يقام على عقارات بمدينتي جدة والطائف، ثم مزاد سهم القصيم الذي يقام على عقارات بمنطقة القصيم، ومزاد سوار الشرق الإلكتروني الذي يقام على عقارات بالمنطقة الشرقية، ومزاد المكارم الإلكتروني الذي يقام على عقارات بمنطقة الحدود الشمالية، ثم مزاد ثراء مكة الذي يقام على عدد من العقارات بمنطقة مكة المكرمة.

مزاد الشراع

وتابع “إنفاذ” أن المزادات تشمل كذلك مزاد الشراع الذي يقام على عدة عقارات بالمنطقة الشرقية، ثم مزاد ربوع جازان الذي يقام على عقارات بمنطقة جازان، ثم مزاد شرق القصيم الإلكتروني الذي يعرض عقارات بمنطقة القصيم، ثم مزاد عنوان الإلكتروني الذي يقام على عقارات مميزة بمدينة الرياض، ثم مزاد فرص القريات الإلكتروني الذي يعرض عقارات بمحافظة القريات، ثم مزاد سندس الإلكتروني الذي يعرض عقارات في كل من مدينتي تبوك وحائل، بالإضافة إلى مزاد طريف للسيارات الإلكتروني الذي يقام على 28 سيارة متعددة الموديلات.

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