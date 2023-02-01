إنفانتينو: أتوقع استضافة السعودية لبطولة آسيا 2027

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قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو، إن اليوم سيتم اختيار الدولة المستضيفة لكأس أمم أسيا 2023 والتي تقدمت إليها المملكة، متوقعًا أن تستضيفها تستضيفها المملكة العربية السعودية.
فيديو | رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو:
"سنشهد اليوم اختيار الدولة المستضيفة لكأس أمم آسيا 2027 وأتوقع أن تكون في السعودية"
#Saudi2027
#ForwardforAsia
#معاً_لمستقبل_آسيا
#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/P8E7gaQ4x7
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) February 1, 2023
ومن المقرر أن يصوّت أعضاء كونجرس الاتحاد الآسيوي في العاصمة البحرينية المنامة، البالغ عددهم 46 عضوًا، على مسألة منح السعودية حق استضافة البطولة في النسخة التاسعة عشر من البطولة.
فيما أشاد إنفانتينو ببطولة خليجي 25 والتي أقيمت في البصرة وانتهت بفوز العراق على أرضهم.
كما أشاد إنفانتينو بتأهل دول عربية وآسيوية لبطولة كأس العالم، والتي حقق فيها المنتخب السعودي فوزًا على الأرجنتين، وكذلك فازت إيران على ويلز، مُشيدًا بما حققته قطر في تنظيم بطولة كأس العالم.
فيديو | رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو:
"لقد كان أمرا رائعا أن نشاهد منتخبا آسيويا "السعودية" وهو يتغلب على بطل العالم "الأرجنتين" في بطولة كأس العالم
#Saudi2027
#ForwardforAsia
#معاً_لمستقبل_آسيا#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/lSLwHvnbX5
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) February 1, 2023