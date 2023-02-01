إنفانتينو: أتوقع استضافة السعودية لبطولة آسيا 2027

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو، إن اليوم سيتم اختيار الدولة المستضيفة لكأس أمم أسيا 2023 والتي تقدمت إليها المملكة، متوقعًا أن تستضيفها تستضيفها المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يصوّت أعضاء كونجرس الاتحاد الآسيوي في العاصمة البحرينية المنامة، البالغ عددهم 46 عضوًا، على مسألة منح السعودية حق استضافة البطولة في النسخة التاسعة عشر من البطولة.

خليجي 25

فيما أشاد إنفانتينو ببطولة خليجي 25 والتي أقيمت في البصرة وانتهت بفوز العراق على أرضهم.

كأس العالم

كما أشاد إنفانتينو بتأهل دول عربية وآسيوية لبطولة كأس العالم، والتي حقق فيها المنتخب السعودي فوزًا على الأرجنتين، وكذلك فازت إيران على ويلز، مُشيدًا بما حققته قطر في تنظيم بطولة كأس العالم.