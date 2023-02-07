إنقاذ حياة طفلة ابتلعت “قلادة” في المدينة

نجحت الفرق الطبية بطوارئ مستشفى أحد العام، عضو تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، في إنقاذ حياة طفلة ابتلعت جسماً غريباً استقر في الجزء العلوي من المريء؛ حيث تمّ استخراجه في وقت وجيز باستخدام المنظار.

وحضرت الطفلة البالغة من العمر أربعة أعوام إلى طوارئ مستشفى أحد عن طريق الإسعاف رفقة عائلتها بعد ابتلاعها جسماً غريباً، لتباشر في حينها فرق الطوارئ الإجراءات الطبية اللازمة التي أظهرت وجود “قلادة” في الجزء العلوي من المريء ليتم تحضير الطفلة، بشكلٍ طارئ، لاستخراج القطعة تحت التخدير العام وذلك باستخدام المنظار والأدوات اللازمة.

تدخل جراحي ناجح

وبين تجمُّع المدينة المنورة الصحي، أنه تم استخراج القطعة دون أي مضاعفات أو آثار جانبية واستقرت حالة الطفلة وغادرت المستشفى بصحة جيدة بعد الاطمئنان على سلامتها، مشدداً على ضرورة مراقبة الأطفال بشكلٍ مستمر؛ لمنع مثل هذه الحوادث التي قد تؤدي لمضاعفات كبيرة مثل انسداد مجرى الهوى، أو ثقب المريء والوفاة في بعض الحالات؛ لا قدر الله.

يُذكر أن مستشفى أحد العام قد أجرى 2088 تدخلاً جراحياً خلال عام 2022م، فيما استقبل قسم جراحة اليوم الواحد 2771 حالة في العام ذاته.