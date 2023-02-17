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وفق خطة علاجية طارئة تكللت بالنجاح

إنقاذ حياة طفلة بجازان بعد تناولها مادة كيميائية شديدة السمية

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٥ مساءً
إنقاذ حياة طفلة بجازان بعد تناولها مادة كيميائية شديدة السمية
المواطن - فريق التحرير

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تمكن فريق طبي بمستشفى جازان العام من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 14 شهراً، تناولت مادة الفسفور العضوي الكيميائية شديدة السمية، وذلك بإعطائها خطة علاجية طارئة تكللت بالنجاح.

حالة الطفلة الصحية

وأوضحت صحة جازان أن إنقاذ الطفلة تم بعد استقبال قسم الطوارئ بالمستشفى لها، وهي تعاني من ضيق بالتنفس وانخفاض بدرجة الوعي مع ضيق في حدقة العينين ، نتيجة استخدامها لمادة الفسفور ، وتم إجراء الكشف الطبي لها والتعرف على نوع المادة المستخدمة ، و إعداد خطة علاجية طارئة ، وإدخالها العناية المركزة لمتابعة حالتها الصحية من قبل الفريق الطبي.

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وبينت أنه بعد المتابعة لحالة الطفلة بقسم العناية وتحسن حالتها الصحية تم نقلها إلى قسم التنويم واستكمال الخطة العلاجية إلى أن غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء.

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