إنقاذ حياة طفل يعاني ارتفاع حموضة الدم وتدهور الوعي بجدة

تمكن فريق طبي بقسم العناية المركزة للأطفال في مستشفى شرق جدة، من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 13 عاماً، بعد نقله إلى قسم العناية المركزة نظير ارتفاع شديد في حموضة الدم، وتدهور في مستوى الوعي، وقصور حاد في وظائف الكلى، مع انخفاض الضغط، إضافة إلى معاناته من غيبوبة السكر.

تحسن الحالة الصحية

وأوضحت “الصحة” أن الفريق الطبي باشر في علاج الحالة، مستخدماً أدوية داعمة له، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي، حيث أشرف على الحالة طاقم طبي من مختلف التخصصات الطبية، واستمر الفريق الطبي بسحب جهاز التنفس تدريجياً حتى تم الاستغناء عنه، بعد أن تحسنت وظائف الكلى، الأملاح، وانتظام السكر، وقد خرج الطفل من وحدة العناية المركزة للأطفال إلى قسم تنويم الأطفال، حتى تم خروجه وهو في حالة صحية جيدة ولله الحمد.

يذكر أن مستشفى شرق جدة أجرى 489 عملية جراحية خلال شهر يناير للعام 2023 م، في حين بلغ عدد جراحات اليوم الواحد 177 عملية.