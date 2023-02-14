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تعرضت لأزمة تنفسية رئوية حادة

إنقاذ حياة معتمرة بتقنية الإيكمو

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
إنقاذ حياة معتمرة بتقنية الإيكمو
المواطن - فريق التحرير

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تمكن فريق طبي متخصص في إنقاذ الحياة من التعامل مع حالة لمعتمرة من جمهورية باكستان تعرضت لأزمة تنفسية رئوية حادة كادت تودي بحياتها أثناء أدائها مناسك العمرة في عملية استغرقت 5 ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح.

بداية الحالة

وقال تجمع مكة المكرمة الصحي إن أطباء مستشفى أجياد للطوارئ بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الطبية تمكنوا من إنقاذ حياة مريضة بعد استقبال بلاغ لسرعة التدخل لإنقاذ حياة حالة مريضة في قسم الطوارئ بمستشفى أجياد بالحرم المكي إثر تعرضها لضيق تنفسٍ شديد، مع التهاب رئوي حاد تسبب لها بفشل بالتنفس كاد أن يودي بحياتها.

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وأكد الفريق الطبي أنه تم التعامل الفوري والعاجل للحالة وتقديم الخدمات الإسعافية الأولية الطارئة بكل دقة وسرعة، ومن ثم التشخيص بمتلازمة الجهاز التنفسي الحادة ليتم بعدها توصيل الحالة على جهاز التنفس الصناعي ووضعها في العناية المركزة ورسم خطة العلاج اللازمة لمثل هذه الحالات.

حالة المعتمرة

وأشار أنه تبين احتياج المريضة الى علاج التروية الدموية بتقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم “الإيكمو” والتي تقوم بضخ الدم خارج الجسم إلى جهاز رئوي قلبي ويعمل على التخلص من ثاني أكسيد الكربون وإعادة إرسال الدم محملًا بالأكسجين إلى أنسجة الجسم؛ وذلك ضمن الخطة التوسعية في تقديم الخدمات الطبية العاجلة للحالات الحرجة بتجمع مكة المكرمة الصحي.

تقنية الإيكمو

وبين الفريق المعالج أنه تم توصيل المريضة من قبل فريق الايكمو على الجهاز الذي ساهم بفضل الله من ارتفاع نسبة أوكسجين الدم الى مستوى عال ثم تم عمل تجهيز للحالة ونقل وحدات الدم المطلوبة لحين استقرارها ليتم نقلها إلى قسم العناية المركزة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة لتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.

الجدير بالذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ تمكن خلال العام الماضي 2022م من تقديم 42078 خدمة طبية للمستفيدين.

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