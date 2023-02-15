Icon

تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الاتفاق Icon مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ11 إلى مطار غازي عنتاب Icon وظائف شاغرة بفروع البنك السعودي الفرنسي Icon الصين تهدد أمريكا ردًا على إسقاط المنطاد Icon تنبيه من الأرصاد لأهالي تبوك: ارتفاع الأمواج ورياح نشطة تعيق الرؤية Icon مشاركة محلية ودولية في فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي بالرياض Icon تفاصيل منافسات كأس العالم للدراجات الاستعراضية في الدرعية Icon 10 آلاف دورة تدريبية لأبناء الأحساء وقروض بقيمة ملياري ريال Icon أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك يا بو بندر” Icon وظائف شاغرة لدى فروع السعودية للتموين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
فرص البقاء على قيد الحياة تكاد تكون شبه مستحيلة

إنقاذ سيدة وطفليها في تركيا بعد 228 ساعة تحت الأنقاض 

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٥ مساءً
إنقاذ سيدة وطفليها في تركيا بعد 228 ساعة تحت الأنقاض 
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجحت فرق البحث والإنقاذ، في انتشال سيدة وطفليها من تحت الأنقاض في أنطاكيا بعد مرور 228 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، ويأتي ذلك في ظروف يكاد يكون من المستحيل البقاء على قيد الحياة فيها.

قد يهمّك أيضاً
Img

فيفا: لوسيانو فييتو قدم بطولة للتاريخ

Img

حقيقة الأجسام الأربعة الغامضة في الأجواء الأمريكية

وفي وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، تمكنت فرق الإغاثة التركية، من إنقاذ سيدة مسنة عمرها 77 عامًا في ولاية أدي يامان جنوبي تركيا، بعدما قضت 212 ساعة تحت الأنقاض منذ حدوث الزلزال.

وفي كهرمان مرعش، أنقذت فرق الإغاثة امرأة أخرى عمرها 42 سنة، بعد بقائها 222 ساعة تحت الأنقاض.

ورصدت فرق البحث والإنقاذ القادمة من بورصة، صوتًا من تحت أنقاض أحد المباني في حي خير الله بقضاء أونإيكي شباط في الولاية، وقد تمكنت الفرق من إنقاذ السيدة مليكة إمام أوغلو البالغة 42 عامًا، رغم مرور 222 ساعة على مكوثها تحت الأنقاض.

إنقاذ سيدة وطفليها في تركيا بعد 228 ساعة تحت الأنقاض 

إنقاذ 15 شخصًا في تاسع يوم من الزلزال

وفي المجمل، تم إنقاذ 15 شخصًا، اليوم الأربعاء، في تركيا، وذلك بعد مرور نحو 9 أيام من الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا وسوريا، وقد قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل، في مؤتمر صحفي: أنقذنا اليوم 12 شخصًا من تحت الأنقاض، وفرق الإنقاذ تواصل عملها.

ويُذكر أن زلزال شرق المتوسط يوصف بأنه متعدد الطوابق أي أنه ذو قوة تدميرية كبيرة، وقد وقعت هزتان كبيرتان متتاليتان، ما أدى إلى تضرر المباني في الزلزال الأول الذي استمر 75 ثانية فيما انهارت أو زادت الأضرار في الزلزال الثاني الذي دام 25 ثانية.

وبحسب شبكة سكاي نيوز، أثر على منطقة جغرافية شاسعة شملت 10 ولايات يبلغ عدد سكانها نحو 13.5 مليون نسمة في وقت يبلغ فيه عدد سكان تركيا قرابة 86 مليون نسمة.

إنقاذ سيدة وطفليها في تركيا بعد 228 ساعة تحت الأنقاض 

الزلزال الأسوأ بتاريخ تركيا

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب بلاده، ارتفع إلى خمسة وثلاثين ألفًا وأربعمائة وثمانية عشر قتيلًا، ما يجعلها الكارثة الأكثر فتكًا منذ تأسيس البلاد قبل مائة عام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آلية مصادقة عقد النكاح للزوجة القادمة بتأشيرة...
السعودية اليوم

آلية مصادقة عقد النكاح للزوجة القادمة بتأشيرة...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 10555...
السوق

الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 10555...

السوق
الوسط الرياضي ينعى يوسف السالم
الرياضة

الوسط الرياضي ينعى يوسف السالم

الرياضة
تويتر يهدد مستخدمي العلامة الزرقاء 
تكنولوجيا

تويتر يهدد مستخدمي العلامة الزرقاء 

تكنولوجيا
المملكة لديها طموحات كبرى تعمل على تحقيقها...
السعودية اليوم

المملكة لديها طموحات كبرى تعمل على تحقيقها...

السعودية اليوم
الشباب يُلاقي أبها في افتتاح الجولة الـ17...
الرياضة

الشباب يُلاقي أبها في افتتاح الجولة الـ17...

الرياضة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة نيبال...
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة نيبال...

السعودية اليوم
حسان تمبكتي مدافع لا يُراوغ
الرياضة

حسان تمبكتي مدافع لا يُراوغ

الرياضة