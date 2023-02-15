موعد مباراة آرسنال ضد مان سيتي والقنوات الناقلة إنقاذ شاب تركي من تحت أنقاض الزلزال بعد 207 ساعات 5 حالات مستثناة في عقود الاستئجار الحكومية باللائحة الجديدة لحظة إنقاذ سيدة بعد 204 ساعات تحت الأنقاض باريس سان جيرمان يسقط بفخ الخسارة ضد البايرن في فرنسا سيدة بريطانية خسرت 100 كيلو من وزنها خلال 18 شهرًا تبرعات الحملة الإغاثية السعودية تقترب من 400 مليون ريال فوز ثمين لـ ميلان ضد توتنهام لقطات لإنقاذ مسنّة تركية من تحت أنقاض أديامان بعد 212 ساعة لقطات لـ نيزك ساطع في سماء جدة
تمكنت الفرق الإغاثية بولاية أدي يامان، جنوب تركيا، من إنقاذ تركي من تحت الأنقاض المهدمة جراء الزلزال بعد مضي 207 ساعات.
وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ رمضان يوجل (45 عامًا)، من أنقاض بنائه المهدم في حي أليتاش.
ونقلت عربات الإسعاف يوجل إلى المستشفى على الفور وفق وكالة الأناضول للأنباء.
وكانت الفرق الإغاثية بولاية هطاي، جنوب تركيا، قد تمكنت من إنقاذ سيدة أجنبية بعد مكوثها 204 ساعات تحت الأنقاض، ونقلت عربات الإسعاف السيدة إلى المستشفى على الفور.