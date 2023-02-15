إنقاذ شاب تركي من تحت أنقاض الزلزال بعد 207 ساعات

تمكنت الفرق الإغاثية بولاية أدي يامان، جنوب تركيا، من إنقاذ تركي من تحت الأنقاض المهدمة جراء الزلزال بعد مضي 207 ساعات.

تفاصيل الإنقاذ

وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ رمضان يوجل (45 عامًا)، من أنقاض بنائه المهدم في حي أليتاش.

ونقلت عربات الإسعاف يوجل إلى المستشفى على الفور وفق وكالة الأناضول للأنباء.

وكانت الفرق الإغاثية بولاية هطاي، جنوب تركيا، قد تمكنت من إنقاذ سيدة أجنبية بعد مكوثها 204 ساعات تحت الأنقاض، ونقلت عربات الإسعاف السيدة إلى المستشفى على الفور.