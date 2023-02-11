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رجال الإنقاذ : الأمر أشبه بالمعجزة

إنقاذ شخص قضى أكثر من 130 ساعة تحت الأنقاض في تركيا

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ مساءً
إنقاذ شخص قضى أكثر من 130 ساعة تحت الأنقاض في تركيا
المواطن- فريق التحرير

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تمكنت فرق الإنقاذ في منطقة كهرمان مرعش، إحدى المناطق الأكثر تضررًا من زلزال تركيا وسوريا، من إنقاذ شخص من تحت الأنقاض، وذلك على الرغم من فرص النجاة الضئيلة بعد مرور نحو 6 أيام من الكارثة.

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وبحسب قناة العربية، فقد جاء ذلك بعد مرور 130 ساعة من وقوع الزلزال، الأمر الذي وصفه رجال الإنقاذ بأنه أمر أشبه بالمعجزة.

وتمثل تلك القصص لأولئك الناجين من الزلزال المدمر في هذا التوقيت الحرج خيطًا رفيعًا من الأمل، فبحسب وسائل إعلام تركية، تمكنت فرق الإنقاذ في الساعات الماضية من اليوم السبت، من انتشال نساء ورضّع أحياء.

إنقاذ شخص من تحت الأنقاض في تركيا رغم فرص النجاة الضئيلة

آخر إحصائيات ضحايا الزلزال

وبحسب آخر الإحصائيات الواردة من هيئة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، فَقَدَ ما مجموعه 22318 شخصًا حياتهم في قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفا وديار بكر وأضنة وأديامان وعثمانية وهاتاي.

وبحسب قناة العربية، فقد ارتفع عدد الضحايا في كلا البلدين لأكثر من 27 ألف قتيل جراء زلزال سوريا وتركيا، وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أن المصابين في بلده وحده قُدروا بنحو 80 ألف شخص.

مكاتب التحقيق

ويُذكر أن السلطات في تركيا قد بدأ في اتخاذ إجراءات قانونية، حيث أوضحت وكالة الأناضول، اليوم السبت، أن وزارة العدل بعثت برسالة إلى النيابة العامة في المحافظات المتضررة من الزلازل في قهرمان مرعش لإنشاء مكاتب التحقيق في جرائم الزلازل.

وأضافت الوكالة أن “مكاتب التحقيق في جرائم الزلازل ستنفذ دون تردد تدابير حماية ضد إمكانية الهروب وتشويه الأدلة، مع تحديد المسؤولين عن المباني المدمرة.

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