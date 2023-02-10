إنقاذ طفل عمره عامان بعد 79 ساعة من زلزال تركيا

تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال طفل يبلغ من العمر عامين من تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة أنطاكية بجنوب تركيا، بعد 79 ساعة من زلزال هائل ضرب المنطقة هذا الأسبوع، وأودى بحياة الآلاف في تركيا وسوريا.

فجوة ضيقة

ووثقت لقطات من مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية عمال إنقاذ وهم ينظرون عبر فجوة ضيقة وسط حطام أحد المباني في أنطاكية ويسحبون الطفل وهو يبكي.

وحمل عامل من هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية الطفل بعيدًا وسلمه إلى عمال الرعاية الصحية، وصور المارة مشهد الإنقاذ بهواتفهم المحمولة.