Icon

حارس الوحدة يكشف سبب استقبال شباكه 4 أهداف من رونالدو Icon 61 “هاتريك” في مسيرة كريستيانو رونالدو Icon سفير البرتغال لمن لديه صورة خاطئة عن السعودية: اذهب لها واكتشف بنفسك Icon تشكيل الهلال المتوقع ضد ريال مدريد Icon لقطات لتركية مسنة تتحدث عن الطبخ أثناء إنقاذها Icon تتويج ثقة بـ جائزة نضج إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال Icon جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز تتبرع للأشقاء المنكوبين في سوريا وتركيا Icon إصابة ميسي بـ كأس فرنسا تُربك حسابات باريس سان جيرمان Icon ضبط 7 أشخاص بجدة منهم اثنان بحوزتهما 97 قطعة حشيش Icon مدرب النصر: سر وحيد وراء تسجيل رونالدو لرباعية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
عبر فجوة ضيقة وسط حطام أحد المباني

إنقاذ طفل عمره عامان بعد 79 ساعة من زلزال تركيا

2023-02-10 الساعة 6:32
إنقاذ طفل عمره عامان بعد 79 ساعة من زلزال تركيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال طفل يبلغ من العمر عامين من تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة أنطاكية بجنوب تركيا، بعد 79 ساعة من زلزال هائل ضرب المنطقة هذا الأسبوع، وأودى بحياة الآلاف في تركيا وسوريا.

فجوة ضيقة

ووثقت لقطات من مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية عمال إنقاذ وهم ينظرون عبر فجوة ضيقة وسط حطام أحد المباني في أنطاكية ويسحبون الطفل وهو يبكي.

قد يهمّك أيضاً
Img

الصين ترد على بايدن: سندافع بحزم عن مصالحنا

Img

تاريخ مواجهات عرب آسيا وإفريقيا بمونديال الأندية

وحمل عامل من هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية الطفل بعيدًا وسلمه إلى عمال الرعاية الصحية، وصور المارة مشهد الإنقاذ بهواتفهم المحمولة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قدر السعودية يضعها اليوم لتكون قائداً فعلياً...
السعودية اليوم

قدر السعودية يضعها اليوم لتكون قائداً فعلياً...

السعودية اليوم
ولاية أمريكية تخشى مصير زلزال سوريا وتركيا
العالم

ولاية أمريكية تخشى مصير زلزال سوريا وتركيا

العالم
500 ألف ريال غرامة والسجن عقوبة التعدي...
السعودية اليوم

500 ألف ريال غرامة والسجن عقوبة التعدي...

السعودية اليوم
ضباب ورياح نشطة وهطول أمطار وتكون الصقيع...
السعودية اليوم

ضباب ورياح نشطة وهطول أمطار وتكون الصقيع...

السعودية اليوم
الكويت تحتضن خليجي 26
الرياضة

الكويت تحتضن خليجي 26

الرياضة
اتصال عزاء من وزير الشؤون الإسلامية لوالد...
السعودية اليوم

اتصال عزاء من وزير الشؤون الإسلامية لوالد...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 42 طنًا من القات و661...
أخبار أمنية

إحباط تهريب 42 طنًا من القات و661...

أخبار أمنية
وزارة الدفاع الأوكرانية تواجه تهمًا بالفساد
حصاد اليوم

وزارة الدفاع الأوكرانية تواجه تهمًا بالفساد

حصاد اليوم