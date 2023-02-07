إنقاذ قلب رضيع عمره 3 أيام بمركز الأمير سلطان بالقصيم

أنقذ تدخل طبي غير جراحي عاجل أجراه أطباء قسم أمراض القلب لدى الأطفال في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، وعمل قسطرة قلبية لإنقاذ حياة رضيع حديث الولادة يبلغ من العمر ثلاثة أيام.

حالة الطفل

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن الفحوصات والأشعة التي أجريت على الرضيع الذي تم تحويله للمركز من خارج منطقة القصيم ويزن ثلاثة كجم، أظهرت بوضوح أنه كان يعاني من انسداد كامل في صمام الشريان الرئوي، ما تسبب له بانقطاع تام للدورة الدموية لكامل الجسم.

وأشار التجمع إلى أنه تم خلال التدخل الطبي غير الجراحي تركي دعامة للقناة الشريانية ما بين الشريان الأورطي والرئوي بهدف إيصال الدم للرئتين، إضافة إلى توسيع ثقب أذيني لاستفادة الجسم بخلط الدم المؤكسج وغير الموكسج، وقد تكللت عملية القسطرة بنجاح، وبعد الاطمئنان على وضعه الصحي غادر المركز برفقة ذويه، وهو في حالة مستقرة ولله الحمد.

39350 إجراء

يذكر أن عدد الإجراءات الطبية غير التداخلية التي أجراها مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم ممثلا بقسم تجربة المريض خلال العام الماضي 2022، بلغت أكثر من 39350 إجراء.