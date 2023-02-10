إنهاء مهام السفير المغربي لدى فرنسا رسميًا

أنهى المغرب مهام سفيره لدى فرنسا، محمد بنشعبون، وفقًا لوثيقة رسمية

قرار رسمي

وتضمن العدد 7166 من الجريدة الرسمية في المغرب، الصادر في 2 فبراير الجاري، بيانًا من وزارة الخارجية المغربية بشأن إنهاء مهام السفير.

ولم تشر وسائل إعلام مغربية إلى الأمر، إلا اليوم الجمعة.

وجاء في البيان: “طبقًا للتعليمات المولوية السامية، تقرر إنهاء مهام السيد محمد بنشعبون كسفير لصاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية”.

وأردف أن الأمر دخل حيز التنفيذ في يوم 19 يناير الماضي.

محمد بنشعبون

ومحمد بنشعبون غير موجود في فرنسا منذ أكتوبر الماضي، عندما استدعي من سفارة بلاده في باريس، وعيّنه الملك المغربي محمد السادس في وقت لاحق مديرًا لصندوق استثماري يحمل اسمه.

هجمات البرلمان الأوروبي

وكان البرلمان المغربي قد نظم أول أمس الأربعاء لقاء دراسيًا وإعلاميًا حول ما اعتبرها هجمات عدائية صارخة ومتكررة يشنها حاليًا البرلمان الأوروبي ضد المملكة”.

وخلال هذا اللقاء اتهم عدد من المتدخلين، ضمنهم رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لحسن حداد “جزءًا من الدولة العميقة الفرنسية” بالوقوف وراء تبني التوصية الأوروبية.

وقبل ذلك نظم البرلمان المغربي بغرفتيه في 23 يناير جلسة عمومية، خصصها للرد على البرلمان الأوروبي، وأعلن في ختامها عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع نظيره الأوروبي و”إخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة”.