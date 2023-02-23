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إيجار توضح مدى إمكانية إبرام عقد إلكتروني من الباطن

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ صباحاً
إيجار توضح مدى إمكانية إبرام عقد إلكتروني من الباطن
المواطن - فريق التحرير

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أكدت منصة “إيجار”، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه لا يمكن إبرام عقد إيجار إلكتروني للعقار من الباطن.

وأوضحت منصة إيجار، أن ذلك يسري في حال عدم تفعيل السماح بتأجير العقار من الباطن في العقد الأساسي.

ولفتت، عبر حسابها بـ”تويتر”، إلى أنه في حال الخلافات أو النزاعات بين الأطراف يرجى التوجه إلى القضاء أو التحكيم العقاري.

توثيق عقد الإيجار

وفي وقت سابق، أوضحت شبكة إيجار، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خطوات الموافقة على عقد الإيجار وتوثيقه.

وجاء ذلك خلال الرد على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

الخطوات

تضمنت الخطوات الدخول إلى الحساب الشخصي في الشبكة ثم الضغط على أيقونة الطلبات وعرض جميع الطلبات والموافقة على العقد.

ولفتت إلى أنه يمكن توثيق العقد من خلال خدمة توثيق العقود السريعة بإدخال رقم الهوية أو الإقامة وتاريخ الميلاد.

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