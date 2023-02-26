شبيه زيلينسكي يظهر فجأة خلال لقاء مع بايدن إيجالو يسجل سوبر هاتريك ويضيف سادس وسابع أهداف الهلال عرض مرئي لـ الداخلية يحاكي مراحل تأسيس المملكة تركيا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لنحو 44 ألفًا توتنهام يهزم تشيلسي بثنائية في ديربي لندن اتفاقية ومذكرة تفاهم بين المملكة وأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني جهود المملكة لخفض التصعيد الهلال يتقدم على الدحيل بخماسية في الشوط الأول رئيس أوكرانيا يستقبل وزير الخارجية ويشكر المملكة لدعمها جهود السلام ماريغا والدوسري يعززان تقدم الهلال ضد الدحيل
عزز المهاجم النيجيري إيجالو من تقدم نادي الهلال بالهدفين السادس والسابع للأزرق مع إحراز 4 أهداف شخصية له في مباراة الدحيل القطري مع بداية الشوط الثاني من مباراة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
GOOOOOAL!
د48' إيقالو⚽️⚽️⚽️ (هاتريك)
الهلال 6 × 0 الدحيل#الهلال_الدحيل | #SSC pic.twitter.com/NekVh7YObS
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 26, 2023
وسجل النجم النيجيري هدفه الثالث والسادس لأزرق الرياض في الدقيقة الثالثة مع بداية الشوط الثاني من عمر المباراة، ليحرز الهاتريك في الدقيقتين الثانية والعاشرة من عمر الشوط الأول بالإضافة للدقيقة الثالثة من عمر الشوط الثاني.
GOOOOOAL!
د63' إيغالو.. سوبر هاتريك ⚽️⚽️⚽️⚽️
الهلال 7 × 0 الدحيل#الهلال_الدحيل | #SSC pic.twitter.com/Yy2hFuAt1F
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 26, 2023
ثم واصل المهاجم النيجيري تألقه تهديفيًا ليضيف الهدف الرابع له على المستوى الشخصي والسابع لـ أزرق الرياض في الدقيقة الـ64 من عمر المباراة.
ويقترب الأزرق من مواجهة نادي أوراوا الياباني في تكرار لسيناريو نسخة 2019 من دوري أبطال آسيا، حيث فاز الهلال ذهابًا في السعودية بهدف دون رد، ثم كرر فوزه على أوراوا في اليابان بهدفين دون رد في إياب الدور النهائي.