إيجالو يسجل سوبر هاتريك ويضيف سادس وسابع أهداف الهلال

عزز المهاجم النيجيري إيجالو من تقدم نادي الهلال بالهدفين السادس والسابع للأزرق مع إحراز 4 أهداف شخصية له في مباراة الدحيل القطري مع بداية الشوط الثاني من مباراة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل النجم النيجيري هدفه الثالث والسادس لأزرق الرياض في الدقيقة الثالثة مع بداية الشوط الثاني من عمر المباراة، ليحرز الهاتريك في الدقيقتين الثانية والعاشرة من عمر الشوط الأول بالإضافة للدقيقة الثالثة من عمر الشوط الثاني.

ثم واصل المهاجم النيجيري تألقه تهديفيًا ليضيف الهدف الرابع له على المستوى الشخصي والسابع لـ أزرق الرياض في الدقيقة الـ64 من عمر المباراة.

مواجهة منتظرة ضد أوراوا

ويقترب الأزرق من مواجهة نادي أوراوا الياباني في تكرار لسيناريو نسخة 2019 من دوري أبطال آسيا، حيث فاز الهلال ذهابًا في السعودية بهدف دون رد، ثم كرر فوزه على أوراوا في اليابان بهدفين دون رد في إياب الدور النهائي.