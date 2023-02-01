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تورط كييف في تفجيرات أصفهان

إيران تهدد أوكرانيا بالصواريخ والمسيرات

2023-02-01 الساعة 9:57
إيران تهدد أوكرانيا بالصواريخ والمسيرات
المواطن - فريق التحرير

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هدد مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني محمد مرندي، أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة وأسلحة إيرانية مختلفة.

هجوم أصفهان

وأشار إلى أن أحد مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ذكر تورط أوكرانيا في هجوم لطائرات مسيرة إسرائيلية على مدينة أصفهان.

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وقال إن زيلينسكي سيندم على ارتكاب مثل تلك الحماقة، على حد وصفه. وتابع متوعدا “كما يمكن لزيلينسكي أن يرى تجربة قوة تدمير الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية وغيرها من الأسلحة”.

تحذير أوكرانيا

وكان المستشار الأوكراني ميخايلو بودولياك كتب في تغريدة، “ليلة متفجرة في إيران، إنتاج مسيرات وصواريخ ومصاف للنفط”، وأضاف “أوكرانيا حذرتكم”.

وأشار إلى أن “منطق الحرب يجعل المرتكبين والمتواطئين يدفعون الثمن”.

رد إيران

وصفت الخارجية الإيرانية في بيان، موقف المستشار بأنه غريب ومنحاز، وطالبت بتفسير رسمي وفوري من الحكومة الأوكرانية بشأن هذا التصريح.

يشار إلى أن التوتر خيّم على العلاقات بين إيران وأوكرانيا خلال الأشهر الماضية، على خلفية مزاعم تتحدث عن تزويد طهران موسكو بطائرات مسيرة لمساعدتها في عملياتها في أوكرانيا، وهو ما أثار غضب كييف وانتقادات الغرب.

الضربة الإسرائيلية

وعزز هذا التوتر شكوك طهران حول مشاركة أوكرانية في العملية التي قالت وسائل إعلام غربية وإيرانية، إن إسرائيل تقف خلفها.

وتعد الضربة في أصفهان أول هجوم معروف نفذته إسرائيل في ظل الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة الجديدة بقيادة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي أجاز سلسلة من العمليات الجريئة داخل إيران عندما خدم آخر مرة في هذا المنصب من 2009 إلى 2021.

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