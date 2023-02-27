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بعد تألقه ضد الدحيل

إيغالو الأفضل في الأدوار الإقصائية بآسيا 2022

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٤ مساءً
إيغالو الأفضل في الأدوار الإقصائية بآسيا 2022
المواطن - فريق التحرير

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خطف نجم فريق الهلال، النيجيري أوديون إيغالو الأنظار ضمن منافسات الأدوار الإقصائية بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، ليحصد جائزة أفضل لاعب.

إيغالو أفضل لاعب

ولعب إيغالو دورًا بارزًا في الفوز الكبير الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الدحيل القطري في نصف النهائي، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف، وقام بـ25 تمريرة، وحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.

إيغالو
المهاجم النيجيري – المصدر @Alhilal_FC

وكشف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أفضل لاعبين في الأدوار الإقصائية، جاء إيغالو في الصدارة بتقييم وصل إلى 9.4 درجة، وحل زميله موسى إيغالو ثانيًا بـ8.6 درجات، حيث سجل 3 أهداف وصنع آخر.

موسى ماريغا
ماريغا – المصدر @Alhilal_FC

وتواجد حارس مرمى الهلال، عبدالله المعيوف بتقييم 8.1 درجات، بعدما صنع هدفًا، ثم زميله سالم الدوسري بتقييم 7.5 درجات، بعدما سجل هدف وصنع هدفين وقام بـ98 تمريرة، وحل خامسًا، مهاجم الدحيل، أولونغا بتقييم 7.3 درجة.

دوري أبطال آسيا
أفضل 5 لاعبين – المصدر @theAFCCL_ar

الهلال في نهائي دوري الأبطال

ولعب الهلال ضد الدحيل القطري بالأمس ضمن منافسات الدور نصف النهائي، ونجح في تحقيق فوز عريض بسبعة أهداف دون رد، ليضرب موعدًا مع أوراوا ريد دايموندز في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

الهلال ضد الدحيل
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC
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