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في نصف نهائي دوري الأبطال

إيغالو وماريغا يقودان هجوم الهلال ضد الدحيل

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٦ مساءً
إيغالو وماريغا يقودان هجوم الهلال ضد الدحيل
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، قبل قليل، عن تشكيل الزعيم لمواجهة الهلال ضد الدحيل القطري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2022.

تشكيل الهلال ضد الدحيل

ويلعب الهلال ضد الدحيل، اليوم الأحد عند الساعة السادسة مساء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، على استاد الثمامة في الدوحة.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وجاء تشكيل الهلال ضد الدحيل كالتالي؛ عبدالله المعيوف، حمد اليامي، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، سعود عبدالحميد، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ميشيل ديلغادو، موسى ماريغا وأوديون إيغالو.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال كل من؛ محمد العويس، محمد البريك، محمد الخيبري، خليفة الدوسري، مصعب الجوير، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، محمد القحطاني، عبدالله الحمدان وصالح الشهري.

الهلال ضد الدحيل
تشكيل الهلال – المصدر @Alhilal_FC

المواجهة السابعة

وتُعد مباراة اليوم هي السابعة بين الفريقين في دوري أبطال آسيا، حيث تقابلا 6 مرات، ونجح الأزرق في الفوز مرتين، وتعادلا في 3 مرات، وفاز الدحيل مرة واحدة في ذهاب ثمن نهائي نسخة عام 2013، وتمكن من تسجيل 13 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 9 مرات.

الهلال ضد الدحيل
جانب من مباراة سابقة
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