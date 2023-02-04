إيغالو وماريغا يقودان هجوم الهلال ضد الوداد

أعلن المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، عن التشكيل الرسمي للزعيم في مباراة الهلال ضد الوداد المغربي في بطولة كأس العالم للأندية.

الهلال ضد الوداد

وتُقام مباراة الهلال ضد الوداد على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، اليوم السبت عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يُلاقي الفريق المتأهل من مواجهة اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنغو البرازيلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية، مساء يوم الثلاثاء المقبل.

تشكيل الزعيم في مباراة اليوم

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الهلال ضد الوداد، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، ناصر الدوسري، غوستافو كويلار، محمد كنو، ميشيل ديلغادو، سالم الدوسري، موسى ماريغا وأوديون إيغالو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من؛ محمد العويس، حبيب الوطيان، محمد جحفلي، خليفة الدوسري، محمد الخيبري، معاذ فقيهي، مصعب الجوير، عبدالله عطيف، أندريه كاريلو، لوسيانو فييتو، عبدالله الحمدان وصالح الشهري.