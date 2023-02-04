Icon

الدفاع المدني يسيطر على حريق بحي الهفوف Icon الأرصاد: درجات الحرارة تلامس الصفر من الاثنين المقبل Icon كنو يُسجل هدف التعادل لـ الهلال باللحظات الأخيرة Icon مشهد مؤثر لوداع طالب باكستاني بإحدى مدارس المملكة Icon تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية Icon حالات إلغاء عقد الإيجار الإلكتروني Icon أنمار الحائلي: كتيبة نمور الاتحاد لا يُمكن إيقافها Icon ضبط مواطن صدم جهاز رصد آلي عمدًا بأحد المسارحة Icon الإنذار المبكر : رياح نشطة وأتربة مثارة على الرياض Icon التعادل السلبي عنوان الشوط الأول من مباراة الوداد الرياضي ضد الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات مونديال الأندية

إيغالو وماريغا يقودان هجوم الهلال ضد الوداد

2023-02-04 الساعة 4:59
إيغالو وماريغا يقودان هجوم الهلال ضد الوداد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، عن التشكيل الرسمي للزعيم في مباراة الهلال ضد الوداد المغربي في بطولة كأس العالم للأندية.

الهلال ضد الوداد

وتُقام مباراة الهلال ضد الوداد على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، اليوم السبت عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

قد يهمّك أيضاً
Img

احتمالات اندلاع الحرب الأمريكية الصينية في 2025

Img

التجارة: 7 خطوات لـ تصفية الشركات

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

ومن المقرر أن يُلاقي الفريق المتأهل من مواجهة اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنغو البرازيلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية، مساء يوم الثلاثاء المقبل.

الهلال ضد الوداد في كأس العالم للأندية
كأس البطولة

تشكيل الزعيم في مباراة اليوم

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الهلال ضد الوداد، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، ناصر الدوسري، غوستافو كويلار، محمد كنو، ميشيل ديلغادو، سالم الدوسري، موسى ماريغا وأوديون إيغالو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من؛ محمد العويس، حبيب الوطيان، محمد جحفلي، خليفة الدوسري، محمد الخيبري، معاذ فقيهي، مصعب الجوير، عبدالله عطيف، أندريه كاريلو، لوسيانو فييتو، عبدالله الحمدان وصالح الشهري.

الهلال ضد الوداد
تشكيل المباراة – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفتح يهزم الوحدة بثنائية في مباراة مؤجلة
حصاد اليوم

الفتح يهزم الوحدة بثنائية في مباراة مؤجلة

حصاد اليوم
مختص: الدراسة عن بعد في رمضان ستخفف...
السعودية اليوم

مختص: الدراسة عن بعد في رمضان ستخفف...

السعودية اليوم
ابتكار ملصق بحجم العملة المعدنية لمراقبة نمو...
صحة وطب‎

ابتكار ملصق بحجم العملة المعدنية لمراقبة نمو...

صحة وطب‎
الحج توضح حقيقة تقليص مدة الإقامة لتأشيرات...
السعودية اليوم

الحج توضح حقيقة تقليص مدة الإقامة لتأشيرات...

السعودية اليوم
جمعية ألزهايمر بالرياض تستضيف المؤتمر الدولي الخامس 
السعودية اليوم

جمعية ألزهايمر بالرياض تستضيف المؤتمر الدولي الخامس 

السعودية اليوم
معاناة عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال مستمرة
الرياضة

معاناة عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال مستمرة

الرياضة
تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير وجازان
السعودية اليوم

تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير وجازان

السعودية اليوم
خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري والدفاعي...
السعودية اليوم

خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري والدفاعي...

السعودية اليوم