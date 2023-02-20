إيغالو يسجل الهدف الأول ضد شباب الأهلي دبي

نجح المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، في تسجيل الهدف الأول للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي.

إيغالو يهز الشباك

ويلعب الهلال ضد شباب أهلي دبي الإماراتي الآن على استاد الجنوب في الدوحة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وبدأت المباراة بشكل ضاغط من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قبل أن ينجح إيغالو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 17 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتشتعل المواجهة.

الهلال ضد شباب الأهلي دبي

وكان الزعيم قد تأهل إلى دور الـ16، بعدما تصدر ترتيب مجموعته، ويطمح في مواصلة تألقه، أملًا في الحفاظ على اللقب الآسيوي، فيما صعد شباب أهلي دبي كوصيف لمجموعته، ويسعى لتحقيق مفاجأة والتأهل.

وسبق أن لعب الهلال ضد شباب أهلي دبي 5 مرات من قبل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح الأزرق في تحقيق الفوز مرتين، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين، وخسر مرة واحدة فقط.