إيغالو يهز شباك الدحيل بعد دقيقتين

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نجح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، النيجيري أوديون إيغالو في هز شباك الدحيل القطري بعد مرور دقيقتين فقط على بداية المباراة.
وانطلقت، قبل قليل، مباراة الهلال ضد الدحيل على استاد الثمامة في الدوحة، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.
وبدأت المباراة بضغط كبير من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لينجح إيغالو في فض اشتباك التعادل السلبي من تسديدة قوية، لتشتعل المباراة.
وكان الهلال قد نجح في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على فولاذ الإيراني بهدف دون رد، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل بعد تجاوزه لعقبة الشباب بهدفين مقابل هدف.
وتُعد هذه المباراة هي السابعة بينهما في دوري أبطال آسيا، حيث تقابلا 6 مرات، ونجح الأزرق في الفوز مرتين، وتعادلا في 3 مرات، وفاز الدحيل مرة واحدة في ذهاب ثمن نهائي نسخة عام 2013، وتمكن من تسجيل 13 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 9 مرات.