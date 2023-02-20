إيفر بانيجا رجل مباراة الشباب وناساف

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حصد الأرجنتيني إيفر بانيجا، قائد الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، جائزة رجل مباراة فريقه أمام ناساف الأوزبكي التي أُقيمت مساء الأحد في دور ثمن النهائي لـ بطولة دوري أبطال آسيا.
وكان بانيجا سجل الهدف الثاني لليث مساهمًا في تأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
يذكر أن الثنائي حسين القحطاني وبانيجا سجلا هدفي الفوز لليث ليعبر الفريق بين الـ8 الكبار في دوري أبطال آسيا.
وكان نادي الدحيل القطري تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على فريق الريان بركلات الجزاء الترجيحية.