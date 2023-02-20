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في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

إيفر بانيجا رجل مباراة الشباب وناساف

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
إيفر بانيجا رجل مباراة الشباب وناساف
المواطن - محمد سمعه

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حصد الأرجنتيني إيفر بانيجا، قائد الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، جائزة رجل مباراة فريقه أمام ناساف الأوزبكي التي أُقيمت مساء الأحد في دور ثمن النهائي لـ بطولة دوري أبطال آسيا.

الشباب ضد ناساف

وكان بانيجا سجل الهدف الثاني لليث مساهمًا في تأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

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إيفر بانيجا لاعب الشباب

يذكر أن الثنائي حسين القحطاني وبانيجا سجلا هدفي الفوز لليث ليعبر الفريق بين الـ8 الكبار في دوري أبطال آسيا.

وكان نادي الدحيل القطري تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على فريق الريان بركلات الجزاء الترجيحية.

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