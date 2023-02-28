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ثروته تجاوزت 187 مليار دولار

إيلون ماسك يستعيد لقبه كأغنى شخص بالعالم

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ صباحاً
إيلون ماسك يستعيد لقبه كأغنى شخص بالعالم
المواطن - فريق التحرير

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استعاد إيلون ماسك مكانته كأغنى شخص في العالم، بعد أن خسر اللقب لفترة وجيزة أمام الفرنسي برنارد أرنو.

أسهم تسلا

وتعززت ثروة ماسك من خلال الارتفاع بنسبة 70% تقريباً في سعر سهم شركة “تسلا” هذا العام. كما ارتفعت أسهم تسلا بنسبة 100% تقريباً عن أدنى مستوى لها خلال يوم 6 يناير، حيث عاد المستثمرون إلى الرهانات على الأسهم ذات النمو الأعلى خطورة وسط إشارات على القوة الاقتصادية وتباطؤ وتيرة زيادات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. كما استفادت الشركة من زيادة الطلب على سياراتها الكهربائية بعد خفض الأسعار على عدة طرازات.

وارتفعت أسهم تسلا 5.5% إلى 207.63 دولار الساعة 4 مساءً. في نيويورك، مما رفع صافي ثروة ماسك إلى 187.1 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

أغنى شخص بالعالم

يتجاوز ماسك بذلك الثروة الشخصية البالغة 185.3 مليار دولار لرجل الأعمال الفرنسي البالغ من العمر 73 عاماً، برنارد أرنو، الذي تأتي الغالبية العظمى من ثروته من حصته في شركة “لوي فيتون” للسلع الفاخرة.

ودخل ماسك، البالغ من العمر 51 عاماً، عام 2023 بصافي ثروة قدرها 137 مليار دولار، ليصبح أول شخص يخسر 200 مليار دولار من ثروته ويرفع من احتمالية أنه قد يكافح لاستعادة لقبه كأغنى فرد في العالم. ولكن خلال فترة وجيزة نجح ماسك في استعادة اللقب مرة أخرى.

تبرعات خيرية

وتأتي التبرعات التي قدمها ماسك في أواخر العام الماضي، حيث لم تؤثر كثيراً في صافي ثروته. بعدما قدم 11.6 مليون سهم من أسهم تسلا لمؤسسات خيرية لم يذكر اسمها بين أغسطس وديسمبر، وفقاً لإفصاح في فبراير. وبلغت قيمة الحصة المتبرع بها نحو 1.9 مليار دولار، بناءً على أسعار الإغلاق في أيام التبرع.

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