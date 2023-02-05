إيلون ماسك يعلق على إسقاط المنطاد الصيني بصورة غريبة 

علق الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، على خبر إسقاط منطاد التجسس الصيني الذي أثار أزمة بين بكين وواشنطن على طريقته الخاصة، حيث أشار إلى كونه عبارة عن مزحة.

ونشر ماسك صورة غريبة عبر حسابه على تويتر، لمنزل تحمله مجموعة من البالونات، بينما تستهدفها صواريخ طائرة حربية، وقد أثارت التغريدة سخرية المتابعين حيث اعتبروها رسالة واضحة منه على خبر إسقاط المنطاد الصيني.

إسقاط المنطاد الصيني

وكان الجيش الأمريكي قد أسقط المنطاد الصيني الذي تسلل إلى أجواء البلاد منذ عدة أيام، قبالة سواحل كارولينا، وذلك فور وصوله إلى منطقة آمنة فوق مياه المحيط الأطلسي قبالة السواحل الشرقية.

وتمت عملية انتشال حطام المنطاد، الذي كان يحلق على ارتفاع نحو 60 ألف قدم (18288 مترًا)، ويقدر أنه بحجم 3 حافلات مدرسية.

وكان المسؤولون الأمريكيون يهدفون إلى تحديد توقيت العملية حتى يتمكنوا من استعادة أكبر قدر ممكن من الحطام قبل أن يغرق في المحيط، وكان البنتاغون قد قدر في وقت سابق أن أي منطقة حطام ستكون كبيرة.

آلية الإسقاط

وقال مسؤول أمريكي إن مقاتلة من طراز F22 أسقطت المنطاد الصيني بصاروخ واحد من نوع AIM-9X، وأنه بفحص الحطام تبين أن المنطاد واحد من أسطول مناطيد نشرتها الصين في عدة قارات.

وكان قد شوهد طائرتان نفاثتان على الأقل بالقرب من المنطاد في ميرتل بيتش، حيث كشف مصدر أن مسؤولي الدفاع يخططون لإسقاط المنطاد في المحيط الأطلسي، والاستيلاء على أجزائه لفحصه.