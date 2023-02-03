ابن حثلين: ولي العهد يضع الموروث السعودي في الصدارة

أعلن المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فهد بن حثلين، ختام النسخة السابعة للمهرجان بمستهدفات ومكتسبات غير مسبوقة، موجهًا الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء المشرف العام لنادي الإبل.

استثمار المخزون التاريخي

وأكد فهد بن حثلين خلال كلمته في ختام المهرجان اليوم: أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقود مواكب التطوير وسباق الصدارة بين دول العالم مرتكزًا على استثمار المخزون التاريخي وأصالة الموروث العظيم للمملكة ليصبح للأصالة دور وميزة تنافسية في الصدارة والريادة.

وتابع: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل هو خير تطبيق لأمر المولى عز وجل للنظر والتفكر في خلق وعظمة هذه النعم، مضيفًا: في خلال 45 يومًا هي مدة المهرجان يتنافس المشاركون وأصحاب الإبل على امتلاك أجمل ألوانها الستة في تسابق فريد يحظى بدعم منقطع النظير من طرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء والمشرف العام لنادي الابل الذي يقود مواكب التطوير وسباق الصدارة بين دول العالم مرتكزًا على استثمار المخزون التاريخي الهائل وأصالة الموروث العظيم للمملكة، ليصبح للأصالة دور وميزة تنافسية في الصدارة والريادة، ذلك بتضافر الجهود ودقة تحديد الاهداف ليصبح هذ الموروث العظيم أحد مكونات القوة الناعمة والتي تصدرها المملكة لكل دول العالم ونحن داخل قطاع الإبل نستهدف تحويل القطاع إلى منظومة اقتصادية متكاملة ينتفع بها أبناء هذا البلد الكريم.

المشرف العام على #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل فهد بن حثلين: النسخة السابعة للمهرجان حققت مستهدفات ومكتسبات غير مسبوقة#الإخبارية pic.twitter.com/Vop7TyHcx9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 3, 2023

نجاح النسخة السابعة

ولفت المشرف العام على مهرجان الإبل، إلى أن النسخة السابعة حققت مستهدفاتها على مستوى اقتصاديات القطاع أو حتى اجتماعياته من تحسن وارتفاع أسعار الإبل، ليس فقط على مستوى الجزيرة العربية ولكن توسع التأثير إلى أن يصل إلى العديد من البلدان العربية.

وأشار إلى ارتفاع عدد لمشاركين من 1900 مشارك في النسخة السادسة إلى 2200 مشترك في النسخة السابعة، كما ارتفع مجموع الإبل المشاركة من 24 ألفًا في النسخة السادسة إلى 35 ألفًا في النسخة السابعة.