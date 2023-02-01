Icon

ضبط 3 مقيمين تسولوا بشكل مباشر في المدينة المنورة Icon جلسة مجلس الوزراء وتقلبات الطقس أبرز أخبار موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء Icon العثور على أول ورشة من العصر الحجري في إفريقيا Icon نجم الهلال يفكر في الرحيل إلى الدوري البرازيلي Icon توقعات بانخفاض ملموس لدرجات الحرارة في الرياض نهاية الأسبوع Icon لقطات لـ افتتاح فيا الرياض أفخم وأرقى المناطق الترفيهية Icon سببان وراء تعثر انتقال نجم المغرب لـ برشلونة Icon القنوات الناقلة لحفل ليلة صوت الأرض Icon اتجاه لتوحيد شواحن الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية في السوق السعودي Icon لفتة إنسانية من يوتيوبر شهير تعيد البصر لـ 1000 أعمى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لدعم مبادئ الاستدامة البيئية

اتجاه لتوحيد شواحن الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية في السوق السعودي

2023-02-01 الساعة 12:34
اتجاه لتوحيد شواحن الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية في السوق السعودي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن دراسة توحيد معيار الشحن للأجهزة الإلكترونية في المملكة، بهدف تحسين تجربة المستخدم وعدم تحميله تكاليف إضافية، وتقديم تقنية شحن ونقل بيانات عالية الجودة، إضافة إلى دعم مبادئ الاستدامة البيئية عبر الحد من حجم النفايات الإلكترونية.

دراسة جدوى

وتعمل الهيئتان على دراسة جدوى تطبيق التوجه بتوحيد الشواحن وأثره الاقتصادي بجانب الآثار الاجتماعية والبيئية على المدى الطويل، وذلك من خلال عدد من المراحل التي ستمر بها الدراسة، التي يعدُّ من أهمها تحليل بيانات السوق والمسح الميداني، والقيام بالاختبارات التجريبية لجميع أنواع شواحن الأجهزة الإلكترونية، وبحث الخيارات التنظيمية مع الجهات ذات العلاقة، على أن يتم الإعلان في وقت لاحق عن ما ستؤول إليه الدراسة، والأوقات المتوقعة لبدء الإلزام بما يتناسب مع جاهزية السوق.

قد يهمّك أيضاً
Img

السعودية تُدين وتستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين

Img

الطائي يبحث عن الفوز الأول ضد الشباب

وأوضحت الهيئتان أن توحيد الشواحن سيمكن من استخدام كابل شحن من نوع واحد لمجموعة من الأجهزة الإلكترونية على الرغم من اختلاف مصنعيها، إضافة إلى مواكبة الأسواق التجارية الإقليمية والعالمية وتطوراتها لتأثيرها المباشر على سوق التجارة الإلكترونية في المملكة.

يأتي ذلك في إطار الأدوار التنظيمية للهيئتين لسوق الأجهزة الإلكترونية في المملكة، إضافة إلى دورهما في حماية المستخدمين، من خلال رفع جودة المنتجات التقنية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تقليل حجم النفايات الإلكترونية، وتماشياً مع المتغيرات في أكبر الأسواق العالمية في مجال الاتصالات والتقنية، حيث اتجه عدد من الدول على مستوى العالم إلى توحيد الشواحن لعدد من الأجهزة الإلكترونية في أسواقها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية
وظائف

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية

وظائف
حفل تتويج تشارلز يستمر 3 أيام بأقل...
العالم

حفل تتويج تشارلز يستمر 3 أيام بأقل...

العالم
إقالة فيريرا من تدريب الزمالك رسميًا
الرياضة

إقالة فيريرا من تدريب الزمالك رسميًا

الرياضة
إصابة ألفارو جونزاليس تقلق الجماهير
الرياضة

إصابة ألفارو جونزاليس تقلق الجماهير

الرياضة
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف

السعودية اليوم
الكاتشب ينقذ رجلًا تاه في البحر 24...
غرائب

الكاتشب ينقذ رجلًا تاه في البحر 24...

غرائب
رقم مميز ينتظر أنشيلوتي ضد فالنسيا
آخر الاخبار

رقم مميز ينتظر أنشيلوتي ضد فالنسيا

آخر الاخبار
ريال مدريد يتحرك لضم مبابي
آخر الاخبار

ريال مدريد يتحرك لضم مبابي

آخر الاخبار