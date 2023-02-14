اتفاقية أمنية لتسهيل وصول التعليمات والإرشادات إلى الحجاج والمعتمرين

أعلن الأمن العام، توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للأوقاف، بشأن تسهيل وصول التعليمات والإرشادات إلى الحجاج والمعتمرين والمصلين في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة عبر خدمة التوجيه الإلكتروني.

ونشر الأمن العام على الحساب الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو يوثق لحظات توقيع الاتفاقية، بين الأمن العام، والهيئة العامة للأوقاف.

جهود متواصلة

في قت سابق، وثقت لقطات مصورة جانبًا من جهود رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في تنظيم وإدارة المصلين بـ المسجد الحرام والمسجد النبوي.

منظومة خدمات متكاملة

من جانب آخر، أعرب عدد من المعتمرين عن مدى رضاهم عن منظومة الخدمات الميدانية التي توفرها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدعم سخي وغير محدود من لدن القيادة الرشيدة (حفظها الله).

وأجمع المعتمرون على أن ما تقوم به المملكة من خدمات جليلة وعظيمة وتوسعات وتسهيلات لقاصدي بيت الله الحرام يدل دلالة واضحة على تقديرها للمسلمين في أنحاء العالم، مقدمين بالغ شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- لما لمسوه من عناية واهتمام ورعاية لقاصدي بيت الله الحرام، سائلين الله عز وجل أن يمن على هذه البلاد بالأمن والأمان والرخاء.