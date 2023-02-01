اتفاقية بين صندوق الاستثمارات العامة وإيروفارمز لإنشاء مزارع عمودية داخلية

صندوق الاستثمارات العامة وشركة “إيروفارمز” يوقعان اتفاقية لتأسيس شركة لإنشاء “مزارع عمودية داخلية” في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، عن توقيع اتفاقية مع “إيروفارمز” الأمريكية، بغرض تأسيس شركة مقرها في مدينة الرياض تهدف إلى إنشاء مزارع عمودية داخلية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية

وتسعى الاتفاقية للمساهمة في الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والأراضي الزراعية؛ من خلال تبني تقنيات الزراعة العمودية الداخلية، التي لا تتطلب استخدام الأراضي الصالحة للزراعة، وتستهلك كميات أقل من المياه بنسبة 95% مقارنةً بطرق الزراعة التقليدية، وبما يضمن وفرة الإنتاج في المحاصيل الزراعية.

ومن المتوقع أن تسهم الشراكة في توفير محاصيل محلية عالية الجودة على مدار السنة، من خلال استخدام تقنية الزراعة الذكية الخاصة بـشركة “إيروفارمز”، حيث تستهدف الشركة إنشاء وتشغيل العديد من المزارع في المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يصل حجم الطاقة الإنتاجية السنوية لأول مزرعة بالمملكة ما يعادل 1.1 مليون كجم من المحاصيل الزراعية لتكون الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتماشى الاتفاقية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على تطوير وتمكين القطاعات الواعدة، ومن ضمنها قطاع الأغذية والزراعة، إلى جانب توطين التقنيات الزراعية الجديدة وتطوير الصناعات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي وذلك بهدف المساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة وتعزيز مكانة المملكة في مجال الزراعة العمودية بالمنطقة.

مزارع عمودية

وأوضح رئيس قطاع المنتجات الاستهلاكية والتجزئة في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة ماجد العساف، أننا سنعمل من خلال الاتفاقية مع “إيروفارمز” على إنشاء مزارع عمودية ذات طاقة إنتاجية عالية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي نهدف من خلالها إلى المساهمة في زيادة اعتماد المنطقة على المحاصيل المحلية عالية الجودة، والتي سيتم إنتاجها بطرق مستدامة وفق أحدث التقنيات.

وأكد أن صندوق الاستثمارات العامة يهدف من خلال الاتفاقية إلى تعزيز نمو قطاع الأغذية والزراعة، وتوطين التقنيات المتعلقة بها بما يسهم في إتاحة الفرص للقطاع الخاص.

من جهته، ذكر ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إيروفارمز” ديفيد روزنبيرغ أن مهمة الشركة تكمن في زراعة أفضل المحاصيل للمساعدة في إيجاد حلول لأكبر التحديات الزراعية في جميع أنحاء العالم، ونحن متحمسون للغاية للشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء أول مزرعة عمودية في المملكة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي من محدودية المياه العذبة والأراضي الصالحة للزراعة.