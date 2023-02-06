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خلال فعاليات المؤتمر التقني ليب بالرياض

اتفاقية لتطوير البنية التحتية الرقمية بين داون تاون ووزارة الاتصالات

2023-02-06 الساعة 7:13
اتفاقية لتطوير البنية التحتية الرقمية بين داون تاون ووزارة الاتصالات
المواطن - واس

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وقّعت شركة داون تاون السعودية، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال فعاليات المؤتمر التقني “ليب” المُقام في مدينة الرياض، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال التطوير والاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتقنيات الاتصالات بمشاريع الشركة، التي سيتم تطويرها في 12 مدينة في المملكة، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون لتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وتفعيل تقنيات الاتصالات الحديثة.

توقيع الاتفاقية

وقّع الاتفاقية كل من عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المكلف لشركة داون تاون السعودية نايف بن صالح الحمدان، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات والبنية التحتية المهندس بسام بن عبدالله البسام.

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وقال الحمدان: “تهدف داون تاون السعودية من خلال هذه الشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التعاون في تخطيط الاستثمار للبنية التحتية الرقمية لمشاريع الشركة، والمواءمة مع مقدمي خدمات الاتصالات والبيانات، واستكشاف فرص استخدام التقنيات الحديثة في مجال المدن الذكية وغيرها من أوجه التعاون المهمة، التي من شأنها الإسهام في إثراء تجربة السكان والزوار وقطاع الأعمال في مشاريع الشركة في 12 مدينة في المملكة.”

مراكز حضرية

يذكر أن شركة “داون تاون السعودية” ستعمل على تطوير وإنشاء وجهات ومراكز حضرية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، في 12 مدينة في المملكة، وهي المدينة المنورة والأحساء والخُبر وبريدة والطائف وعرعر وحائل وتبوك ودومة الجندل وجيزان ونجران والباحة؛ وستُقام المشاريع على مساحة إجمالية تقدّر بأكثر من 10 ملايين متر مربع وستسهم في تحفيز الحركة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة في تلك المدن، بالإضافة إلى خلق المزيد من الخيارات والفرص الجديدة في قطاعات مختلفة تشمل التسوق، والترفيه، والضيافة، والسياحة، والمساحات المكتبية، والسكن وغيرها.

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