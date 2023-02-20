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355 مليون ريال حجم التبادل التجاري بين البلدين

اتفاقيتان لرفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين السعودية وكوستاريكا

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٠ مساءً
اتفاقيتان لرفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين السعودية وكوستاريكا
المواطن - واس

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وقعت المملكة وجمهورية كوستاريكا اتفاقيتين للتعاون لرفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك في إطار لقاء معالي وزير خارجية كوستاريكا الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو والوفد المرافق له اليوم مع أصحاب الأعمال السعوديين بمقر اتحاد الغرف السعودية بالرياض.

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ووقع اتحاد الغرف وهيئة الصادرات بكوستاريكا اتفاقيتين في مجال التعاون الاقتصادي بين المملكة وجمهورية كوستاريكا وتأسيس مجلس أعمال مشترك بين قطاعي الأعمال في البلدين.

تعزيز العلاقات الاقتصادية

وأعرب معالي وزير خارجية كوستاريكا الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو خلال اللقاء عن رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، معتبرًا أن تشكيل مجلس أعمال مشترك نقطة البداية في علاقات اقتصادية قوية، داعياً أصحاب الأعمال السعوديين لاستكشاف الفرص الاستثمارية الهائلة في كوستاريكا، والاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين الأجانب.

نمو حجم التبادل التجاري

من جهته نوه نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية بدر بن سليمان الرزيزاء بالتطور الإيجابي في العلاقات بين المملكة وكوستاريكا، والذي انعكس على نمو حجم التبادل التجاري بنسبة 59% ليصل إلى 355 مليون ريال في عام 2021، مضيفاً أن الاقتصاد السعودي والكوستاريكي يتمتعان بمزايا تنافسية عالمية يمكن توظيفها لجهة تعزيز الفرص الاستثمارية بين البلدين في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.

وأوضح وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين بدر بن إبراهيم البدر، أن الأشهر المقبلة ستشهد تنظيم وفد سعودي من القطاعين العام والخاص لزيارة كوستاريكا للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، وبخاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والأمن الغذائي.

وشهد اللقاء تقديم عدد من العروض، تناولت البيئة والفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الدولتين.

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