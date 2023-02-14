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يزهق روح نحو 90 في المائة من المصابين به

اجتماع طارئ للصحة العالمية لبحث مواجهة فيروس ماربورغ القاتل

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ مساءً
اجتماع طارئ للصحة العالمية لبحث مواجهة فيروس ماربورغ القاتل
المواطن - فريق التحرير

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عقدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عاجلًا بشأن فيروس ماربورغ، المعروف بالمرض الفتاك، الذي يقتل نحو 90 في المائة من المصابين به.

تطوير لقاحات ماربورغ

وجمعت المنظمة، اليوم، خبراء الصحة من جميع أنحاء العالم لمناقشة سبل تطوير لقاحات أو علاجات لفيروس ماربورغ، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

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وأردفت أن اجتماع اليوم عقد في ظل مخاوف وتحذيرات متزايدة من أن “العالم قد يفاجأ بالمرض غير القابل للعلاج”.

وأفاد أعضاء اتحاد لقاحات فيروس ماربورغ (MARVAC) أن “الأمر قد يستغرق شهورًا حتى تصبح اللقاحات والعلاجات الفعالة متاحة”.

أول تفش لماربورغ

يأتي ذلك فيما أعلنت غينيا الاستوائية أول تفشٍّ لماربورغ بها، بعد وفاة ما لا يقل عن تسعة أشخاص في إقليم كي نتيم.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن المزيد من التحقيقات جارية. تم نشر فرق متقدمة في المناطق المتضررة لتتبع المخالطين والعزل وتقديم الرعاية الطبية للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض.

وحدد فريق (MARVAC)، حتى الآن، 28 لقاحًا مرشحًا لأن يكون فعالًا ضد ماربورغ، مبرزًا أنه سيجري التركيز على 5 منها لمعرفة فعاليتها.

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